Vụ giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Đồng Nai bỏ trốn: Bắt thêm cựu phó giám đốc sở và kế toán trưởng

Liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Sở Khoa học - Công nghệ Đồng Nai ngày 24-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Phương - nguyên phó giám đốc sở này.