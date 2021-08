Vụ cứu 17 con hổ: Phí chăm sóc 20 triệu đồng/ngày, chưa có đơn vị nhận nuôi

Ngày 11/8, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ bắt quả tang nuôi nhốt hổ trái phép trong nhà dân xảy ra tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành). Cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Nguyễn Văn Hiền đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ Đông Dương trong tầng hầm của nhà riêng.