Vụ án Phan Văn Anh Vũ: Cưỡng chế khu đất "vàng" hơn 3.000 tỷ đồng

Ngày 24/3, Cục thi hành án dân sự TP.HCM, công an địa phương và các lực lượng chức năng đã cưỡng chế thi hành án, buộc Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, Công ty CP Nova (của Phan Văn Anh Vũ), Công ty Cổ phần Đầu tư Peak View, phải bàn giao khu nhà đất tại 129 Pasteur cho bộ Công an.

Tài sản này gồm hơn 1.490 m2 nhà và 2.264 m2 đất ở trung tâm Sài Gòn, có giá trị ước tính 3.300 tỷ đồng.

Động thái được thực hiện theo quyết định giám đốc thẩm (ngày 5/12/2019) của TAND Tối cao. Trước đó, quá trình thi hành án, cơ quan thi hành án đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu bên quản lý tài sản là Công ty CP Đầu tư Peak View bàn giao nhưng doanh nghiệp này không thực hiện. Do đó, cơ quan thi hành án đã cưỡng chế, trục xuất người và tài sản ra khỏi khu nhà.

Theo hồ sơ vụ án, tài sản nhà đất số 129 Pasteur là nhà khách đối ngoại của bộ Công an do Tổng cục IV quản lý. Năm 2010, theo đề xuất của bộ Công an, Thủ tướng có văn bản đồng ý cho bán tài sản nhà đất số 129 Pasteur.

Tháng 4/2015, Phan Văn Anh Vũ ký văn bản gửi bộ Công an đề nghị cho Công ty Nova 79 được mua chỉ định nhà đất số 129 Pasteur.

Sau khi được các cơ quan thẩm quyền thống nhất chủ trương, ngày 8/9/2015, Thủ tướng có ý kiến đồng ý bán chỉ định nhà đất số 129 Pasteur theo giá thị trường cho Công ty Nova 79 như đề nghị của bộ Công an, bộ Tài chính và UBND TP.HCM, để phục vụ yêu cầu công tác và đảm bảo phù hợp với quy hoạch thành phố. Việc xác định giá bán cơ sở nhà, đất trên thực hiện theo quy định pháp luật.

Ngày 25/1/2016, Tổng cục IV và Công ty Nova 79 ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng tài sản nhà đất số 129 Pasteur với giá hơn 294 tỉ đồng. Đến ngày 9/5/2016, Công ty Nova 79 ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên cho Công ty Cổ phần đầu tư Peak View với giá 300 tỉ đồng và bàn giao tài sản. Ngày 1/6/2016, UBND TP.HCM cấp sổ hồng nhà đất số 129 Pasteur cho Công ty Cổ phần đầu tư Peak View.

Tại bản án sơ thẩm và phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để được nhận 7 dự án nhà đất công sản không phải qua đấu giá và được hưởng các ưu đãi khác nhằm hưởng lợi bất chính, trong đó có tài sản nhà đất số 129 Pasteur.

