Vợ chồng đại gia Dũng lò vôi đối chất với ông Võ Hoàng Yên về tiền từ thiện

Ngày 2/3, tại trụ sở của Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam (quận 6, TP.HCM), ông Huỳnh Uy Vũ (tức đại gia Dũng lò vôi)- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam và vợ Nguyễn Phương Hằng đã có buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên (vị lương y quê Cà Mau) vì cho rằng ông Yên lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện.

Trước sự chứng kiến của Ban trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tại TP.HCM, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, năm 2020, bà đã phát tâm xây dựng công trình chùa có tên Hưng An Tự tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận để công đức cho Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam.

Quá trình xây dựng, bà Hằng đã giao cho ông Võ Hoàng Yên trực tiếp quản lý tài chính, vật tư để xây chùa nhưng người này có hành vi lừa dối lấy hàng chục tỷ đồng.

Tiếp đó, cuối tháng 10/2020, ông Yên lấy danh nghĩa của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam để kêu gọi ủng hộ cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ miền Trung nên nhận được ủng hộ nhiều tỷ đồng của mạnh thường quân.

Vợ chồng Dũng "lò vôi" đối chất vị lương y bị tố lừa đảo hàng chục tỷ đồng



Trong đó, cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông Yên và trao tiền mặt cho ông Yên với tổng số tiền là 3,8 tỷ đồng. Thế nhưng số tiền này không được ông Yên công khai.

“Tôi không đồng ý để ông Yên và gia đình quản lý Hưng An Tự, mà phải do chức sắc của Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam quản lý. Còn việc tiền từ thiện và các vấn đề liên quan, về vấn đề ông Yên có lừa đảo hay không tôi sẽ nhờ cơ quan công an làm rõ. Tôi cảm thấy lòng tin của mình bị tổn thương nặng nề vì đặt niềm tin vào sai chỗ”, bà Hằng bức xúc.

Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết thêm, mục đích vợ chồng ông đến đây vì là người đã phát tâm xây dựng Hưng An Tự nên mong muốn Tịnh độ sẽ cử người quản lý. Còn việc đúng sai trong quá trình quyên góp và sử dụng tiền từ thiện, sẽ phải nhờ cơ quan chức năng làm rõ.

...

Bị vợ chồng ông Dũng tố cáo, ông Võ Hoàng Yên cho biết đây là một sự đáng tiếc vì ông luôn coi hai vợ chồng ông Dũng là ân nhân.

Theo ông Yên, vợ chồng ông Dũng đã giúp ông, những người trong gia đình và các học trò của tôi rất nhiều.

Ông Võ Hoàng Yên cho rằng mình không lừa đảo

Ông Yên cho biết, khoản tiền vợ chồng ông Dũng chuyển cho ông hoàn toàn tự nguyện vì gia đình này muốn ông mở các trung tâm để chữa bệnh miễn phí cho người dân.

Về việc không công khai số tiền ủng hộ của vợ chồng ông Dũng ông Yên cho rằng do bị thiếu sót.

Trước khi kết thúc cuộc đối chất, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Hội trưởng Ban trị sự Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam cho biết, Trung ương Tịnh độ cư sĩ không biết chuyện về vấn đề tiền bạc giữa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và ông Yên.

Theo Phó Hội trưởng Ban trị sự Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đây là vấn đề nội bộ, sẽ có cuộc họp mở rộng để bàn bạc. Còn về việc tài chính giữa ông Võ Hoàng Yên và vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng xin nhờ cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Quang Hải - Quốc Tuấn

Nguồn tin: doanhnhanvn.vn