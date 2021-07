Video ghi lại hiện trường vụ ám sát tổng thống Haiti tại nhà riêng

Your browser does not support the video tag.

DEA đây! Mọi người xuống xe! DEA đây! Mọi người dừng lại, xuống xe", một người nói tiếng Anh với giọng Mỹ qua video do một người sống gần nhà riêng của Tổng thống Jovenel Moise quay lại vào khoảng 1 giờ sáng 7/7. DEA là viết tắt của Cơ quan Chống Ma túy thuộc Bộ Tư pháp Mỹ. Một video do Reuters cung cấp cũng ghi lại được âm thanh của hơn 30 tiếng súng vang lên, bên cạnh tiếng chó sủa.

Video khác cũng do một người hàng xóm quay lại cho thấy nhóm tay súng mang theo vũ khí hạng nặng đứng xung quanh nhà của Tổng thống Moise và một người bị buộc phải nằm úp mặt giữa đường.

Tờ Miami Herald cho rằng những người này có thể tham gia đảm bảo an ninh sau vụ tấn công nhằm vào nhà riêng của Tổng thống Moise.

Một chiếc ô tô với đầy vết đạn sau vụ ám sát tổng thống Haiti tại nhà riêng. Ảnh: Getty

...



Tuy nhiên, một số người dường như nói bằng tiếng Tây Ban Nha, điều này khớp với tuyên bố của các quan chức chính phủ Haiti rằng một số thành viên trong nhóm tấn công sử dụng tiếng Tây Ban Nha chứ không phải tiếng Pháp hoặc tiếng Creole của Haiti.

Những kẻ này dường như nằm trong số những người ở trên ít nhất 5 chiếc xe chậm rãi rời khỏi khu vực nhà của tổng thống 53 tuổi. Vụ ám sát khiến tổng thống thiệt mạng và đệ nhất phu nhân bị thương.

Bất chấp lời tuyên bố là thành viên của DEA, các nguồn tin khẳng định nhóm sát thủ không liên quan đến Bộ Tư pháp Mỹ. "Đây là lính đánh thuê", một quan chức cấp cao của chính phủ Haiti cho biết.

Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: Getty



Thủ tướng lâm thời Claude Joseph - người đang nắm quyền điều hành đất nước - gọi vụ ám sát là "hành động thù ghét, vô nhân đạo và man rợ".

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn