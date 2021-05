Video: Cảm động CSGT hộ tống đưa quả tim từ Vũng Tàu về Bệnh viện Chợ Rẫy cứu người

Sáng nay, 5-5, sau khi được ghép thận, tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã ổn định, mọi chỉ số sinh tồn bình thường.

Riêng sức khỏe người nhận tim cũng tốt hơn rất nhiều, tim được ghép đã đập lại trong lồng ngực người nhận sau 30 phút kết thúc cuộc ghép.

Cận cảnh CSGT hộ tống vận chuyển trái tim người hiến từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Bệnh viện Chợ Rẫy

Trước đó, ngày 4-5, vượt qua nỗi đau trước sự ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông của anh N., gia đình anh N. (24 tuổi, ngụ Bà Rịa Vũng Tàu, tên đã được thay đổi) đã trao tặng tạng cho những bệnh nhân đang từng ngày vật vã giữa lằn ranh sinh tử.

Cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cảnh sát giao thông TP HCM đã giúp đỡ và hỗ trợ hết mình cho hành trình vận chuyển tạng (tim và 2 thận) chỉ mất 1 giờ 1 phút để kịp thời đưa quà tặng thiêng liêng này về Bệnh viện Chợ Rẫy ghép cho người nhận.

Tác giả: NGUYỄN THẠNH

Nguồn tin: Báo Người lao động