Vì sao cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị truy nã?

Tháng 5/2010, bà Hồ Thị Kim Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, có nhiệm vụ phụ trách trực tiếp Tổng công ty Sabeco. Tháng 10/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách về mặt Đảng với bà Thoa do vi phạm liên quan công tác cán bộ của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 24/1/2017, Thủ tướng có quyết định khiển trách bà Thoa. Ngày 28/7/2017, bà Thoa có đơn xin nghỉ công tác với lý do cá nhân gửi đến lãnh đạo Bộ Công Thương. Nửa tháng sau, Thủ tướng ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Sau khi bị cách chức, bà Thoa được cho là đã sang Pháp. Quá trình điều tra, công an có đủ căn cứ chứng minh bà phạm tội và triệu tập nhưng bà Thoa không về nước.