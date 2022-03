Vạch trần hành vi của nhóm trai làng trong trang trại bỏ hoang

Chiều 23/3, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi đánh bạc.

6 đối tượng tại CQĐT (Ảnh: CACX)

Trước đó, sau một gian theo dõi, đến khoảng 16h ngày 16/3, tại trang trại bỏ hoang thuộc thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan, tổ công tác Công an xã Cẩm Quan đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng: Hoàng Kim Hoan (SN 1982), Võ Văn Giáp (SN 1996) cùng trú tại xã Cẩm Quan; Nguyễn Chính Công (SN 1978), trú tại xã Cẩm Hưng, đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đánh “liêng”.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ và vận động thêm 3 đối tượng ra đầu thú, gồm: Lê Đình Trọng (SN 1992), Nguyễn Đình Duyệt (SN 1971) đều trú tại xã Cẩm Quan và Trần Văn Trọng (SN 1975) trú tại xã Cẩm Hưng trước đó cùng tham gia đánh bạc với 3 đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội mình. Tổng số tiền liên quan đến vụ đánh bạc là hơn 21 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

