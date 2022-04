Tướng Tô Ân Xô: Sớm đưa vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng ra xét xử

Trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hơn một năm qua, báo chí, dư luận, cộng đồng mạng "sôi sục" bàn tán về nhân vật Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 24/3 vừa qua, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an (Ảnh Công an cung cấp).

"Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TPHCM tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật", ông Tô Ân Xô cho hay.

Trước đó, ngày 24/3, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo Công an TPHCM, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trung tướng Tô Ân Xô nói về vụ khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng.

Quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại TPHCM và các địa phương khác.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối bà Hằng để phục vụ việc xác minh, điều tra liên quan đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Hằng có thời hiệu đến ngày 29/4.

Mở rộng điều tra vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự

Về vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), theo Tướng Tô Ân Xô, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi. "Tất cả các bị can bị tạm giam đã bước đầu nhận tội và phối hợp với cơ quan điều tra", ông Xô nói.

Theo ông Tô Ân Xô, hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan, ban, ngành của cả Trung ương và địa phương, đặc biệt là xảy ra trong một thời gian dài.

Các đối tượng đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tương đối tốn thời gian khi điều tra, xác minh vụ việc. "Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc", Tướng Tô Ân Xô thông tin.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra, hoặc nếu có thông tin, tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để sớm kết thúc vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm, thời gian tới sẽ có những bước đột phá mới trong vụ án này; sẽ sớm thông tin cho báo chí.

Về vụ Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa qua đã nói rõ về các tổ chức, cá nhân có liên quan. Ông Tô Ân Xô đề nghị các cơ quan báo chí chờ đợi cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí