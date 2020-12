Truy nã cựu Sếp ĐH Đông Đô Khắc Hùng, Tập đoàn Sara làm ăn sao?

Khoảng năm 2003-2004, ông Trần Khắc Hùng (SN 1972) nổi danh ở xứ Nghệ sau khi thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Sara (Sara Group) cùng một loạt Công ty thành viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, đào tạo, xây dựng, kinh doanh các loại vật tư thiết bị…

Năm 2014, trường đại học Đông Đô có nhà đầu tư mới là Tập đoàn Sara, ông Trần Khắc Hùng trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tháng 8/2019, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục - Trường Đại học Đông Đô về tội “Giả mạo trong công tác”.

Trước khi bỏ trốn, ông Hùng ở tại phòng 908 nhà 24T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Phía Tập đoàn Sara sau đó đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Hùng. Đồng thời bầu thành viên HĐQT là ông Trần Hữu Trọng giữ quyền Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp từ ngày 17/9/2019, đến nay là Chủ tịch HĐQT.

Thời điểm đó, dù Tập đoàn Sara khẳng định việc ông Trần Khắc Hùng bị truy nã với tội danh "Giả mạo trong công tác" tại trường đại học Đông Đô, không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Thế nhưng dư luận vẫn rất tò mò về Tập đoàn Sara làm ăn sao?

Tập đoàn Sara tiền thân là Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ thông tin Quốc gia được thành lập ngày 6/6/2003 với số vốn điều lệ ban đầu là 1,9 tỷ đồng.

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp, đào tạo cao đẳng, bán buôn máy vi tính, xây dựng công trình, kinh doanh bất động sản, tư vấn du học, cho thuê xe ô tô, dịch vụ bảo vệ, đào tạo đại học và sau đại học.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2019 tổng doanh thu của Tập đoàn Sara đạt hơn 382 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ bán hàng đạt hơn 374 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác đạt hơn 50 tỷ đồng. Trong năm 2019, doanh nghiệp thông báo lỗ 1,4 tỷ đồng.

Tập đoàn Sara đặt kế hoạch doanh thu của Công ty trong năm 2020 là 3 tỷ đồng.

Trước đó, những năm gần đây, Tập đoàn Sara làm ăn cũng liên tục lỗ. Cụ thể, năm 2015 doanh nghiệp này lỗ tới 2,5 tỷ đồng, năm 2016 lỗ 13 tỷ, năm 2017 lỗ 10,2 tỷ, năm 2018 lỗ 3,3 tỷ đồng.

