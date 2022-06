Trước khi bị bắt, ông Chu Ngọc Anh ký bổ nhiệm 6 lãnh đạo sở, phòng

Trước khi bị kỷ luật và bắt tạm giam vào ngày 7/6, ông Chu Ngọc Anh - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã ký bổ nhiệm nhiều lãnh đạo ở các sở, phòng của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, ngày 2/6, khi còn giữ cương vị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã ký các quyết định số 1855, 1868, 1869, 1886, 1888, 1889, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo một số đơn vị, cơ quan trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Quyết định 1855/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang (38 tuổi), phụ trách Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Chiều 3/6, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, phụ trách Phòng Tổng hợp (Văn phòng UBND thành phố Hà Nội) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội. (ảnh: UBND TP Hà Nội)



Quyết định 1868/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sáng (51 tuổi), Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Quyết định 1869/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Vũ Trung Thành (50 tuổi), Chánh Văn phòng Sở Tài chính TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Quyết định 1886/QĐ-UBND bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi), Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Quyết định 1888/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Toàn (34 tuổi), Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội giữ chức Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội.

Quyết định 1889/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Mai Xuân Trường (41 tuổi), Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Chiều 6/6, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm ông Mai Xuân Trường, Trưởng phòng Phòng Tổ chức, biên chế, Sở Nội vụ Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. (ảnh: UBND TP Hà Nội)



Sau đó 4 ngày, chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bất thường, quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN.

Chiều 7/6, HĐND TP.Hà Nội đã họp chuyên đề về công tác nhân sự, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Chiều tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Chu Ngọc Anh để điều tra về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", theo điều 219 bộ luật Hình sự./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV