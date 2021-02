Công an huyện Châu Thành (Long An) vừa cho biết, đang phối hợp Công an xã Dương Xuân Hội tập trung điều tra truy xét đối tượng trộm tài sản nhưng lại có hành động kỳ lạ, tại nhà nguyên Trưởng phòng giáo dục huyện.

Camera ghi lại hình ảnh, trước khi thực hiện hành vi trộm cắp, hắn cởi quần áo, chỉ đeo khẩu trang nhưng nhận dạng hình dáng cũng có thể giúp xác định nghi phạm trong thời gian sớm nhất.

Đối tượng trần truồng đột nhập vào nhà nguyên Trưởng phòng Giáo dục huyện Châu Thanh, Long An



Khoảng 1 giờ 30 ngày 29/1, gia đình ông H, nguyên Trưởng phòng GD & ĐT huyện Châu Thành, ngụ Cầu Dừa ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội khóa cổng, cửa bên trong để đi ngủ. Lúc này một thanh niên xuất hiện, quan sát một lúc, hắn nép vào hàng rào. Vài phút sau, hắn cởi giày, toàn bộ quần áo bỏ xuống nền gạch, cùng lúc đeo khẩu trang để tiến vào bên trong.

...



Đối tượng đi thật nhanh qua khỏi phòng khách tìm tài sản lấy cắp nhưng vẫn chưa thực hiện. Núp một hồi lâu ngay góc nhà, cuối cùng hắn “chôm” chiếc xe đạp điện đẩy ra cổng. Để tránh sự phát hiện, tên trộm mặc quẩn áo trở lại rồi trốn thoát.

Sáng hôm sau, gia đình phát hiện mất xe đạp điện liền mở camera thì không khỏi giật mình khi chứng kiến hình ảnh quái dị của kẻ trộm “độc nhất, vô nhị” vào gây án. Hiện Công an đang xem hình ảnh để xác định nghi phạm



