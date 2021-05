Trấn Thành giải trình về tiền từ thiện, thừa nhận không chuyển cho Thuỷ Tiên

Trấn Thành kính chào quý vị khán giả! Xin có chút trình bày về số tiền tôi đã nhận từ khán giả trong đợt cứu trợ bão lụt miền Trung vừa qua để quý vị được hiểu rõ hơn. Ban đầu, khi tôi tổng kết thì số tiền sẽ phải gửi về cho miền Trung là 8.700.000.000 đồng. Tôi đã thông báo trên fanpage về dự định của tôi là sẽ chia số tiền đó ra làm 3 để gửi gắm cho 3 nhà hảo tâm mà tôi tin tưởng nhất để đến tận miền Trung trao đúng tay bà con là: - Diễn viên Đại Nghĩa 3.000.000.000 đồng. - Cô Ngọc Hương (mẹ ruột ca sỹ Hồ Ngọc Hà) 1.000.000.000 đồng. - Ca sĩ Thuỷ Tiên 4.700.000.000 đồng. Về phía anh Đại Nghĩa, tôi đã gửi đủ tiền mặt 3.000.000.000 đồng. (Có quay video post trên kênh youtube của tôi). Về phía cô Ngọc Hương, tôi đã chuyển khoản 1.000.000.000 đồng (giao dịch qua ngân hàng. Có uỷ nhiệm chi rõ ràng. Ngày mai tôi sẽ liên hệ ngân hàng để post lên cho quý vị rõ). Về phía Thuỷ Tiên, tôi có nhắn tin và gọi điện thoại liên lạc nhưng có thể do lúc đó Thuỷ Tiên đang rất bận việc cứu trợ tại miền Trung nên tôi không được hồi âm. Trước tình hình cấp bách này, thấy cô Ngọc Hương là người miền Trung, và cô đang trực tiếp đi cứu trợ tận nơi tại miền Trung nên tôi mới quyết định chuyển hết phần còn lại cho cô giải quyết luôn cho kịp thời vì cứu người như cứu hoả. Tổng số tiền tôi đã chuyển cho cô Hương là 6.453.000.000 đồng + 3.000.000.000 đồng đã chuyển cho anh Nghĩa là tổng cộng 9.453.000.000 đồng. ... Vì sau đó có 1 số khán giả và bạn bè tôi ủng hộ thêm nên con số có tăng thêm so với con số 8.700.000.000 đồng đã công bố ban đầu. Số tiền tôi chuyển cho cô Ngọc Hương tổng cộng có 3 đợt như sau: ⁃ Đợt 1: 1.000.000.000 đồng như tôi đã nêu trên, cùng thời điểm tôi chuyển cho anh Đại Nghĩa. - Đợt 2: Lúc đó cô Ngọc Hương đang trực tiếp đi cứu trợ ngoài miền Trung, chưa nhận được hồi âm của Thuỷ Tiên, tôi đành quyết định chuyển gấp cho cô thêm 2.100.000.000 đồng (vì không ra được ngân hàng nên tôi phải chuyển khoản bằng mobile banking 300.000.000 đồng/ lần. Chuyển đúng 7 lần là 2.100.000.000 đồng. Tôi sẽ in sao kê, có ghi rõ nội dung chuyển rõ ràng cho quý vị xem). ⁃ Đợt 3: Sau đợt đi cứu trợ về, cô Ngọc Hương có cập nhật đầy đủ hình ảnh về nhiều hoàn cảnh đáng thương đã được giúp đỡ và có chia sẻ sẽ tiếp tục đi cứu trợ thêm một lần nữa. Chính vì thế nên tôi quyết định chuyển hết số tiền còn lại là 3.353.000.000 đồng. (Giao dịch qua ngân hàng, có uỷ nhiệm chi rõ ràng) cho cô Ngọc Hương. Những hoạt động từ thiện của cô Ngọc Hương có đăng đầy đủ trên Facebook của cô và nhóm tình nguyện của cô. Lúc đó, mỗi ngày làm gì cô đều post để báo cáo bà con, một số trang báo cũng có chia sẻ lại hình ảnh này. Cô Ngọc Hương đã đến trực tiếp giúp rất nhiều người, đóng thuyền cho nhiều xã, trao hàng ngàn quà và tiền mặt cho bà con thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Xin được tóm tắt lại một lần nữa tổng số tiền tôi đã chi cho các nhà hảo tâm trong đợt lũ vừa qua: ⁃ Anh Đại Nghĩa: 3.000.000.000 đồng. ⁃ Cô Ngọc Hương: 6.453.000.000 đồng. Tổng cộng: 9.453.000.000 đồng. Nhiều hơn con số 8.700.000.000 đồng đã công bố trước đó. Ngày mai sẽ có đầy đủ chứng từ đăng lên cho quý vị xem ạ. Cả cuộc đời Trấn Thành có được như hôm nay là do tình thương của quý vị. Tôi thấy mình đã quá hạnh phúc và may mắn rồi. Nên tôi luôn muốn sống cho đi và giúp đỡ là chính. Đó là những lời thật tâm của tôi. Mong quý vị yên tâm và yêu thương, tin tưởng. Rất cảm ơn những quý vị đã và luôn tin yêu Trấn Thành. Lúc đó cứu người như cứu hoả. Tôi chỉ mong sao số tiền này đưa đúng nhà hảo tâm có thể trao tận tay bà con một cách nhanh nhất là tôi hạnh phúc lắm rồi. Có gì sơ sót mong quý vị thông cảm bỏ qua cho. Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Chân thành cảm tạ quý vị!