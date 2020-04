Tóm gọn 9x lợi dụng dịch bệnh, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên huyện

Để có tiền tiêu xài, Vũ đã sử dụng xe máy di chuyển quanh địa bàn thành phố và các huyện lân cận để thăm dò, khi phát hiện gia chủ sơ hở Vũ liền ra tay.

Ngày 13/4, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phá thành công Chuyên án T-Covid19, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quang Vũ (SN 1994, trú tại thôn Chân Thành, xã Bình An, huyện Lộc Hà), về tội trộm cắp tài sản. Vũ là đối tượng đã gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản liên huyện.

Đối tượng Nguyễn Quang Vũ.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 2h ngày 28/3, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của anh Võ Văn Hòa (SN 1975, trú tại số nhà 77, đường Phú Hào, thuộc tổ dân phố 3, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về việc bị kẻ gian lấy trộm một chiếc búa phá đá thủy lực trị giá 40 triệu đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định, trong vòng 1 tuần trở lại đây, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 6 vụ trộm cắp tài sản, nghi vấn là do cùng một hoặc một nhóm đối tượng gây ra. Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án T-Covid-19 để nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ trộm trên.

Sau gần 2 tuần tích cực điều tra, xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trên là Nguyễn Quang Vũ (SN 1994, trú tại thôn Chân Thành, xã Bình An, huyện Lộc Hà).

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận, trong một tuần đã liên tục chạy xe quanh địa bàn thành phố và các huyện lân cận để thăm dò, phát hiện tài sản có thể trộm được. Sau đó, đi tìm và trộm xe kéo ở khu vực xung quanh để làm phương tiện chở tài sản trộm được về tiêu thụ.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định Nguyễn Quang Vũ đã thực hiện 9 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó: 7 vụ ở địa bàn TP Hà Tĩnh, 1 vụ ở huyện Thạch Hà, 1 vụ ở Nghi Xuân. Tổng trị giá tất cả tài sản các vụ trộm là hơn 80 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, lập hồ sơ khởi tố đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

