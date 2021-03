Tiêu chí không gian sống đẳng cấp mới của giới thượng lưu

Khi sự riêng tư chinh phục giới tinh hoa

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày phát triển và áp lực công việc ngày càng lớn, sự riêng tư đang là món xa xỉ phẩm khiến nhiều người phải bỏ mức phí lớn mới có thể sở hữu. Đây cũng là nguyên nhân khiến những cá nhân có năng lực tài chính mạnh khi lựa chọn nơi an cư sẽ không chỉ đòi hỏi vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, không gian sinh thái, tiện ích đầy đủ,… mà còn đặt yêu cầu cao với một không gian sống yên tĩnh.

Shahab Karmely - người sáng lập KAR Properties và đã có nhiều năm làm việc trong ngành bất động sản khẳng định “Khi người giàu mua nhà, họ đầu tư vào lối sống”. Nếu không kiến tạo được chuẩn sống mới hay tối thiểu là chạm được vào nhu cầu cao nhất trong lối sống, bất động sản sẽ không thể nào chinh phục được giới tinh hoa.

Không gian sống mang đến những giá trị vô giá cho tinh thần và sức khỏe

Nhận thấy xu hướng này, tại Việt Nam những năm gần đây, một số chủ đầu tư đã ra mắt riêng dòng sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu. Theo đó, những ngôi biệt thự biệt lập không chỉ đơn thuần là nơi để sinh sống, mà còn khiến gia chủ vun đắp những giá trị tinh thần, thể hiện dấu ấn cá nhân. Các dự án đáp ứng cùng lúc các yêu cầu về vị trí đắc địa – tiện ích – hệ sinh thái - sự riêng tư và những vị hàng xóm “cùng đẳng cấp” được giới tinh hoa săn đón.

The Legend Palace - Tượng đài của sự xa xỉ kín tiếng

Nắm bắt được xu hướng lựa chọn bất động sản của giới thượng lưu tại Thanh Hóa, một số dự án cao cấp đang thu hút sự quan tâm lớn của thị trường, trong đó phải kể đến khu đô thị Vinhomes Star City Thanh Hóa. Sau 2 năm đi vào bàn giao và vận hành, chủ đầu tư Vingroup tiếp tục cho ra mắt phân khu biệt thự vịnh đảo đầu tiên The Legend Palace – nơi mang đến một lối sống hoàn toàn mới: sống riêng tư trong miền xanh thuần khiết bên kênh đào.

Hình ảnh phân khu The Legend Palace nhìn từ trên cao. Hình ảnh mang tính chất minh họa

Điểm độc đáo của phân khu The Legend Palace chính là mô hình “biệt thự vịnh đảo” cùng lối kiến trúc biệt thự đặc trưng phong cách Ý, vừa tái hiện lại khung cảnh thơ mộng của Venice – thành phố nổi tiếng phía Đông Bắc nước Ý, vừa mang lại sự riêng tư, yên tĩnh cho gia chủ.

... The Legend Palace thơ mộng như dòng sông Venice nước Ý. Hình ảnh mang tính chất minh họa.

Bên cạnh đó, The Legend Palace còn được quy hoạch là phân khu đóng đầu tiên tại khu đô thị Vinhomes Star City, với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, bốt an ninh 24/07 cùng hệ thống camera giám cám chặt chẽ việc ra - vào. Đặc biệt, cư dân The Legend Palace còn được hưởng chuỗi tiện ích đặc quyền của phân khu đóng như Vườn địa đàng, bể bơi phong cách resort..., đáp ứng được nhu cầu sống riêng tư, khẳng định đẳng cấp và giá trị sống của gia chủ.

Bể bơi ngoài trời phong cách resort – một trong những tiện ích đặc quyền của phân khu đóng

Mỗi căn biệt thự tại phân khu The Legend Palace có diện tích từ 162 – 407m2, được chủ đầu tư thiết kế nhằm đảm bảo không gian sống cân bằng giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Gia chủ có thể nhâm nhi tách trà trong sân nhà, thư giãn ngắm kênh đào cảnh quan hay tổ chức các hoạt động gắn kết gia đình chỉ trong vài bước chân từ thềm nhà. Gam màu xanh vườn trước sân sau, không gian mặt nước trong lành mang đến giá trị sống vô giá cho gia đình.

Dành cho những khách hàng quan tâm, Vingroup đang có chính sách ưu đãi riêng dành cho khách mua nhà tại phân khu The Legend Palace, Vinhomes Star City. Khách mua có thể nhận bàn giao và về thi công để ở ngay mà không phải lo lắng về tài chính khi được hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc lên tới 65% giá bán trong 2 năm (kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 12/03/2023). Đối với khách mua không tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất sẽ được tặng ngay gói nội thất, giá trị được trừ thẳng vào giá bán với mức chiết khấu tương ứng là 7,5%. Ngoài ra, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu cùng lúc xe sang – nhà đẳng cấp khi được tặng voucher VinFast trị giá 200 triệu không định danh theo dòng xe.

Đặc biệt, Vingroup dành riêng gói ưu đãi đặc quyền áp dụng chung mức chiết khấu 1% vào giá bán cho mỗi căn mua mới đối với khách hàng là cư dân cư dân Vinhomes Star City.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Website: starcity.vinhomes.vn/the-legend-palace/ Hotline: 0948 312 121

Tác giả: Vũ Biển

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn