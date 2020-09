Tiếp viên không nhắc khách đeo khẩu trang, chuyến bay thành ổ bệnh

16 người dương tính với virus SARS-CoV-2, 200 hành khách phải tự cách ly do sự bất cẩn của phi hành đoàn và những vị khách coi thường dịch bệnh, theo BBC News.

Chuyến bay khởi hành từ đảo Zante (Hy Lạp) với điểm đến là Cardiff (xứ Wales) vào ngày 25/8.

Lý do khiến mầm bệnh lây lan, biến máy bay thành ổ lây nhiễm được cho là do các hành khách không chịu đeo khẩu trang nghiêm túc, còn các tiếp viên hời hợt, không đảm bảo quy định an toàn bay trong mùa dịch.

200 hành khách phải tự cách ly sau khi chuyến bay chở họ về từ Hy Lạp được xác định là ổ lây nhiễm.



Stephanie Whitfield cho biết cô và chồng đã quyết định tự cách ly vì lo sợ, trước khi họ biết về những trường hợp dương tính. Hai vợ chồng hiện đi xét nghiệm vì có vài triệu chứng nhẹ.

“Chuyến bay là một thất bại. Người ngồi cạnh tôi đeo khẩu trang ở quanh cổ. Các tiếp viên không buồn nhắc nhở, thậm chí cho thêm đồ uống miễn phí khi anh ta nói quen biết một thành viên trong phi hành đoàn”, Stephanie nói.

“Rất nhiều người không che kín mũi, miệng và tự do đi lại trên các lối đi để nói chuyện với những người khác. Ngay sau khi hạ cánh, rất nhiều người đã tháo khẩu trang ngay lập tức”, một hành khách khác miêu tả máy bay “đầy rẫy những kẻ phá đám và ngu ngốc”.

Nhiều người chỉ biết mình thuộc “chuyến bay lây nhiễm” khi truyền thông đưa tin. Victoria Webb cho hay cô nhận ra mình có nguy cơ nhiễm virus cao chỉ sau khi mẹ cô gửi tin tức.

Hiện cô đã đi cách ly theo lời khuyên của chính phủ, nhưng Webb cho biết cô không nhận được thông tin liên lạc nào từ các cơ quan y tế, chẳng hạn như theo dõi và truy tìm người bệnh khác.

Lee Evans, một người đàn ông có mặt trên chuyến bay, mô tả cảnh hỗn loạn tại sân bay Zante.

Theo nhiều hành khách, các tiếp viên và nhiều người khác không chịu đeo khẩu trang, vô tư nói chuyện ở khoảng cách gần.

“Nhân viên sân bay cầm lần lượt điện thoại của từng người để kiểm tra thẻ lên máy bay, còn hành khách vẫn tự ý đổi chỗ”, Evans kể.

...

“Trái với thái độ quyết liệt đuổi những người không đeo khẩu trang ở các nơi khác, các tiếp viên không buồn kiểm tra việc tuân thủ quy định. Chúng tôi đã báo cáo những người liên tục tháo khẩu trang, song không ai tiếp cận để nhắc nhở”.

Một tuần sau khi trở về nhà, một email mới được gửi đến Evans, yêu cầu gia đình anh tự cách ly.

Một vị khách giấu tên khác nói nhiều chiếc khăn lau đã qua sử dụng vẫn ở chỗ ngồi của mình khi lên máy bay, chứng tỏ điều kiện vệ sinh không hề sạch sẽ.

“Đáng lẽ chúng tôi phải được thông báo tự cách ly trước khi hạ cánh. Cả tuần đã trôi qua, tôi không thể nói chính xác mình đã tiếp xúc với bao người”, người này nói.

16 người có mặt trên chuyến bay đã xác nhận dương tính với virus corona chủng mới.

Chuyên gia du lịch Simon Calder cho biết ông lo ngại về khoảng thời gian các hành khách tiếp xúc với cộng đồng.

“Gần 1 tuần sau hành trình bay đó, mối nguy mới được phát hiện ra”, ông nói.

Tiến sĩ Shankar, người phụ trách công tác chống dịch tại xứ Wales, cho biết các nhân viên y tế công cộng ban đầu xác định được 7 người có kết quả dương tính và có khả năng lây nhiễm trên chuyến bay.

Từ khi bắt đầu cảnh báo cho toàn bộ hành khách, số trường hợp mắc bệnh gia tăng thành 16 ca, song không thể xác định nguồn lây bệnh từ đâu.

Trước các lời chỉ trích về công tác phòng dịch thiếu trách nhiệm, đại diện hãng bay Tui Flight lên tiếng cho biết sức khỏe của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của hãng này.

"Phi hành đoàn của chúng tôi được đào tạo theo tiêu chuẩn cao nhất. Một cuộc điều tra hiện được tiến hành vì những gì diễn ra đã không được báo cáo trong và sau chuyến bay. Theo quy định, khẩu trang chỉ có thể bỏ ra khi ăn uống”.

Hy Lạp vẫn nằm trong danh sách các quốc gia được miễn kiểm dịch của chính phủ Anh, đồng nghĩa với việc du khách quay về không cần tự cách ly.

Tác giả: Hiền Thy



Nguồn tin: zingnews.vn