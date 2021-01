Thực hư thông tin đã bắt được cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Mấy ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa (người đang bị truy nã) đã được đưa về nước và đang thực hiện cách ly tại một tỉnh ở khu vực ĐBSCL.

Chiều nay (18/1), trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, thông tin trên là "tin vịt", không đúng sự thật.

Bà Hồ Thị Kim Thoa. (Ảnh: TTXVN).

Tối 13/7/2020, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trước đó, ngày 10/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Hồ Thị Kim Thoa để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tuy nhiên, hiện bà Thoa đã bỏ trốn, vì thế Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Thoa, chờ bắt giữ được sẽ xử lý theo quy định.

Giống như cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, những vi phạm của bà Thoa được cho là cũng liên quan đến vụ án tại Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo kết luận điều tra, bà Hồ Thị Kim Thoa là người có trình độ, kinh nghiệm và hiểu biết trong công tác quản lý Nhà nước về kinh tế, công nghiệp, công tác chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động các tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công Thương và trải qua các cương vị như giám đốc công ty bóng đèn Điện Quang, Ủy viên ban chấp hành Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy tinh Việt Nam.

...

Tháng 5/2010, bà Thoa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, được phân công phụ trách trực tiếp Vụ Công nghiệp nhẹ và tổng công ty Sabeco, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sử hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1 đã được sắp xếp giao cho Bộ Công Thương, tổng công ty Sabeco (là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương vốn mức 89%) để quản lý sử dụng và đầu tư xây dựng khách sạn 6 sao trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo văn phòng cho thuê không được thành lập pháp nhân mới.

Nhưng bị can Hồ Thị Kim Thoa vẫn báo cáo bị can Vũ Huy Hoàng phê duyệt, đã ký 3 văn bản chấp thuận chủ trương cho tổng công ty Sabeco liên doanh, liên kết thành lập công ty Sabeco Pearl, lợi dụng việc sắp xếp cơ sở nhà đất của doanh nghiệp Nhà nước làm thủ đoạn để dần chuyển dịch quyền sử dụng đất 2-4-6 Hai Bà Trưng từ tổng công ty Sabeco sang công ty Sabeco Pearl.

Căn cứ ý kiến phê duyệt, chỉ đạo của bị can Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa, ông Phan Đăng Tuất - Chủ tịch hội đồng quản trị phụ trách tại Sabeco đã có văn bản đề nghị UBND TPHCM chấp thuận cho công ty Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án, thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển quyền sử dụng đất từ tổng công ty Sabeco sang công ty Sabeco Pearl, để từ đó các Sở, ban ngành thuộc UBND TPHCM đã tham mưu cho bị can Nguyễn Hữu Tín ban hành quyết định cho công ty Sabeco Paerl thuê đất trái quy định.

Sau khi công ty Sabeco Paerl được làm chủ đầu tư và được chuyển quyền sử dụng đất, mặc dù chưa triển khai hoạt động gì nhưng tháng 2/2016, lợi dụng chủ trương thoái vốn của Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của bị can Vũ Huy Hoàng, bị can Thoa đã ký 2 văn bản chỉ đạo tổng công ty Sabeco thoái 26% vốn và đề nghị được mua lại phần vốn góp và phê chuẩn giá khởi điểm đấu giá là 13.000 đồng/cổ phiếu, không xem xét đánh giá chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án đã được UBND TPHCM chấp thuận, bổ sung thêm chức năng căn hộ ở, thoái toàn bộ 26% vốn góp của tổng công ty Sabeco tại công ty Sabeco Pearl với giá khởi điểm là 13.000 đồng/ cổ phiếu.

Đến nay, công ty cổ phần đầu tư quảng trường Mê Linh (tiền thân là công ty Sabeco Pearl), doanh nghiệp 100% vốn tư nhân là đơn vị đứng tên quyền sử dụng đất 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Hành vi trên của bị can Thoa diễn ra trong một thời gian dài, có tính hệ thống, cố ý làm trái quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước. Hành vi của bị can Thoa đã cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do đến nay, bị can Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ trốn, thời hạn điều tra vụ án đã hết nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Thoa, khi nào bắt được sẽ tiến hành phục hồi điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí