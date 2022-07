Thiếu tướng Vũ Hồng Văn làm cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Trước đó, ông Văn là phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an). Tháng 6-2018, bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thay thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu theo quy định. Đến tháng 11-2019, ông Văn được điều chuyển làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nay. Trong thời gian làm giám đốc công an hai địa phương trên, ông Văn được biết là giám đốc công an có nhiều hoạt động chấn chỉnh lại bộ máy làm việc và thường xuyên có mặt ở các điểm nóng để chỉ đạo công việc và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Ông cũng được biết đến là người lãnh đạo năng nổ, có thái độ kiên quyết trừng trị, tấn công các băng nhóm tội phạm, trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo lực lượng triệt phá hàng chục vụ án lớn, phức tạp…