Thiếu tiền tiêu, 2 thanh niên hóa 'tú ông' lập 'Hội bon chen' chuyên cung cấp kiều nữ vui vẻ cùng quý ông

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ SEA Games 31, các trinh sát thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát hiện một số cô gái trẻ hay ngồi tại các quán cà phê “sang chảnh”. Sau đó, những cô gái này biến mất ở các nhà nghỉ, khách sạn. Nhận thấy điều bất thường, cơ quan công an đã tổ chức thu thập thông tin, làm rõ và phát hiện ra đường dây môi giới mại dâm.

Ngày 24/5, lực lượng thuộc Công an quận Hà Đông đã ập vào kiểm tra bất ngờ một khách sạn trên địa bàn, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Cả khách mua dâm và gái bán dâm đều khai nhận thực hiện “cuộc vui” thông qua sự môi giới của Hiện và Thành.

Đối tượng Đào Quang Hiện (21 tuổi) và Đào Ngọc Thành (18 tuổi, cùng ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Ảnh: CA TP Hà Nội



Sau quá trình tích cực điều tra, ngày 6/6, thông tin với Dân Việt, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Quang Hiện (21 tuổi) và Đào Ngọc Thành (18 tuổi, cùng ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Tại cơ quan công an, Hiện và Thành khai nhận lý do thành lập đường dây mại dâm là vì thiếu tiền tiêu.

Trước đó vào tháng 2/2022, Hiện và Thành lập nhóm "Top One SG HN Phố" để tìm khách mua dâm, và nhóm “Hội Bon Chen” để môi giới khách cho gái bán dâm. Tiếp đó, Thành và Hiệu "chạy" chương trình quảng cáo cho đường dây mai dâm này bằng cách liên tục gửi đường link nhóm "Top One SG HN Phố" vào các hội, diễn đàn, trang page trên Facebook để tìm khách mua dâm.

Song song với việc quảng cáo, hai "tú ông" cũng tuyển thêm các cô gái bán dâm để mở rộng quy mô.

Hình minh họa.



Được biết, Thành và Hiệu đã lập ra các quy tắc ngầm. Cụ thể, với khâu tuyển "kiều nữ", phải chọn thuộc loại "cao cấp", có nhan sắc ưa nhìn, giá tiền mỗi lần đi khách cao và chỉ hoạt động ở các quận nội thành Hà Nội. Ngoài ra, Hiện và Thành quán triệt quy tắc ngầm là gái bán dâm không được trực tiếp trao đổi ngã giá với khách mà bắt buộc phải thông qua Hiện trao đổi, nếu không sẽ bị loại khỏi "nhóm".

Hai tú ông này cũng sẽ tự điều chỉnh giá bán dâm cho "phù hợp" với khách. Khi khách đồng ý, nghi phạm mới gửi thông tin, địa chỉ của gái bán dâm để hai bên giao dịch.

Theo Dân Việt đưa tin, qua quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định 2 tú ông mời chào khách mua dâm với giá 3,5 - 7 triệu đồng/lượt, tùy vào từng "cuộc vui" sẽ thu thêm 1-3 triệu đồng tiền phí môi giới bán dâm.

Mọi chi phí mua bán dâm khách hàng đều thanh toán cho hiện, sau đó bộ đôi "tú ông" mới trả cho gái bán dâm.

