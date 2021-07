Thí sinh làm lọt đề Toán ra ngoài là học sinh giỏi

Xung quanh xôn xao vụ lọt đề Toán thi tốt nghiệp THPT 2021, sáng ngày 9/7, trao đổi với PV, ông Hà Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, thi sinh gửi đề Toán ra ngoài nhờ làm hộ là học sinh của trường.

"Tôi không làm ở điểm thi của trường mà làm ở điểm thi khác, ngày 8/7, khi biết tin học sinh của mình để lọt đề Toán ra bên ngoài tôi rất bất ngờ và rất buồn.

Không chỉ riêng tôi mà các thầy cô trong trường đều thấy bất ngờ vì em học sinh này là học sinh giỏi liền 3 năm. Mấy lần thi thử, điểm Toán của em này cũng đều trên 8, hạnh kiểm suốt 3 năm cũng đều tốt. Không ai nghĩ học sinh này lại làm như thế", ông Trung cho biết.

Theo ông Trung, hiện công an và các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ việc vì sao thí sinh này mang được điện thoại vào phòng thi.

Về việc này, ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, Sở đã đình chỉ thi sinh này trước giờ thi môn Tiếng Anh. Cán bộ coi thi cũng bị đình chỉ, không được tiếp tục coi thi ở các môn thi còn lại.

Cũng theo ông Tuấn, hiện đình chỉ thi mới chỉ là hình thức xử lý ban đầu. Hiện cơ quan công an đang điều tra sự việc. Sau khi có kết luận điều tra sẽ tiếp tục xử lý về mặt pháp luật.

Về câu hỏi kết quả thi môn Toán của thí sinh có bị ảnh hưởng không khi đề thi bị lọt ra ngoài, tại buổi họp báo vào chiều ngày 8/7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho rằng, các hội đồng thi thu bài lúc 16h chiều 7/7 thì vào lúc 15h55 phút, đề thi Toán bị "tuồn" ra ngoài nên kết quả của các thí sinh cùng phòng thi không bị ảnh hưởng.

"Mong muốn của Bộ GD-ĐT là tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn hoành hành nhưng do có nhiều lý do khác nhau nên có sự cố. Quan điểm của Bộ GD-ĐT, sau khi điều tra ra được sự việc, chắc chắn phải xử lý nghiêm theo quy định", ông Trinh khẳng định.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h55 ngày 7/7. Khi sắp hết thời gian làm bài, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đề Toán kèm nội dung nhờ giải giúp 5 câu trong đề. Dù người đăng xóa ảnh nhưng thông tin được chụp lại và tiếp tục chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn khác.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021, những em mang vật dụng trái phép vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác, cũng bị đình chỉ thi và có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.

