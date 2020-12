Thì ra Cường Đô La đã gọi điện chúc mừng khi hay tin Hà Hồ mang song thai, khoảnh khắc cùng nhau trêu Subeo cực ấm áp

Từ sau mối tình tan vỡ, Hà Hồ và Cường Đô La nay đã xây dựng được gia đình riêng viên mãn. Đáng nói, vào năm 2020, trong khi Hà Hồ và Kim Lý đón 2 nhóc tỳ Leon và Lisa chào đời, Đàm Thu Trang và Cường Đô La cũng chào mừng thành viên mới là con gái Suchin. Mặc dù rất hạn chế nhắc và tương tác với nhau trước công chúng hoặc trên MXH nhưng Hà Hồ vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với Cường Đô La. Một khoảnh khắc trong phim tài liệu của Hà Hồ tung ra mới đây là minh chứng rõ ràng nhất.

Theo đó, Hà Hồ đã công khai khoảnh khắc được Cường Đô La gọi điện chúc mừng khi cô mang song thai. Mở đầu cuộc gọi cho Subeo, Cường Đô La hỏi: "Cục vàng của ba đang ở đâu? Ở với mẹ Hà hả?", cậu bé liền đáp: "Con đang ở với mẹ Hà". Ngay sau đó, Cường Đô La đã nhờ con trai đưa điện thoại cho Hà Hồ, vừa cười vừa nói to: "Chúc mừng mẹ Hà nhe, sinh đôi luôn", khiến "Nữ hoàng giải trí" bật cười ngượng ngùng.

Clip: Thì ra Cường Đô La là người hào hứng gọi điện chúc mừng Hà Hồ mang song thai

Đặc biệt hơn, cả hai còn thoải mái trao đổi về giới tính của nhóc tỳ. Thời điểm này Hà Hồ chưa xác định giới tính thai nhi, còn Cường Đô La khoe sắp đón 1 bé gái. Hà Hồ và Cường Đô La nói chuyện rất thoải mái, cả hai còn gây chú ý khi cùng trêu bé Subeo: "Con trai cùng lúc làm anh hai của 3 em luôn nhe. Con thích em trai hay em gái?".

Subeo ngây ngô đáp lời: "Con mới biết sắp có 1 em gái thôi, còn 2 em chưa biết trai hay gái nhưng con thích em gái", khiến cả mẹ Hà và ba Cường cười to. Chỉ qua những hành động hiếm hoi được hé lộ như thế này, Hà Hồ - Cường Đô La đã chứng minh tình bạn đẹp sau khi chia tay và tìm được hạnh phúc mới.

Gia đình 5 người cực viên mãn của Hà Hồ và Kim Lý

Khi cầu hôn với Hà Hồ, Kim Lý đã hứa sẽ cùng vợ yêu thương và chăm sóc bé Subeo lớn khôn

Đàm Thu Trang cũng dành nhiều tình cảm và quan tâm cho bé Subeo

Trong 1 bài phỏng vấn, Đàm Thu Trang từng chia sẻ: "Yêu thương Subeo là cách tôi thể hiện tình yêu với anh Cường"

