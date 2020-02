Thêm 81 người chết, 2.147 ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc

Số người tử vong trong dịch virus corona chủng mới ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã tăng lên đến 780, trong khi số ca nhiễm ở tỉnh này hiện là 27.100, ủy ban y tế Hồ Bắc cho biết sáng 9/2.

Tổng số người tử vong trên toàn cầu đã lên tới 805, gần tới con số 813 ca tử vong của đại dịch Sars năm 2002-2003.

Một nhân viên y tế tại bệnh viện Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Xinhua.

Theo số liệu công bố trước đó vào sáng 8/2, tổng số ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc là 34.546, với 722 ca tử vong. Trên toàn thế giới, đã có 724 trường hợp tử vong được báo cáo và hơn 35.000 trường hợp nhiễm virus.

Ngày 8/2 cũng ghi nhận trường hợp người nước ngoài đầu tiên chết vì virus ở Vũ Hán. Đó là một công dân Mỹ trong độ tuổi 60, song Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh không tiết lộ cụ thể về người này.

Bắc Kinh đã cử hai quan chức cấp cao từ trung ương đến Vũ Hán để chỉ huy và giám sát công tác chống dịch, giữa làn sóng chỉ trích mới nhằm vào giới chức sau cái chết của một bác sĩ từng cảnh báo về dịch bệnh ngay trong những ngày đầu.

Ông Chen Yi Xin, tổng thư ký Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, cựu bí thư Vũ Hán, được bổ nhiệm làm phó trưởng nhóm chống dịch ở Hồ Bắc. Đi cùng ông Chen là ông Wang He Sheng từ Ủy ban Y tế Quốc gia.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 8/2 cho biết người đứng đầu của đội quốc tế do WHO dẫn đầu điều tra bùng phát virus corona sẽ tới Trung Quốc vào ngày 10 hoặc 11/2.

Reuters cho biết khi được hỏi liệu đội quốc tế này có bao gồm các chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) hay không, ông Tedros đã trả lời hôm 8/2 rằng: “Tôi hy vọng là có”.

Với tỷ lệ tử vong hiện nay, các chuyên gia lo ngại số người chết vì dịch viêm phổi do chủng virus corona mới sẽ sớm vượt mốc 813 bệnh nhân của đại dịch Sars.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ ngày 1/11/2002-11/7/2003, đại dịch Sars lây nhiễm trên 8.437 người. Dịch bệnh cũng bùng phát từ Trung Quốc sau đó lan sang 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số người tử vong do Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc công bố tiếp tục tăng kể từ khi dịch bệnh bùng phát từ Vũ Hán vào tháng 12/2019. Riêng trong ngày 7/2, có 86 người tại Trung Quốc tử vong vì nhiễm virus, với 81 trường hợp tại Vũ Hán và 5 trường hợp ở các tỉnh khác.

"Hiện nay chúng ta cần huy động nguồn lực để khống chế virus, nhưng cũng phải sẵn sàng chấp nhận nó trở thành căn bệnh chúng ta phải sống chung hoặc xảy ra theo mùa. Chủng virus corona mới sẽ được nhìn nhận là dịch bệnh nghiêm trọng hơn SARS", Lawrence Gostin, giáo sư y tế cộng đồng tại Đại học Georgetown (Mỹ), nhận định.

"Bước ngoặt của dịch bệnh là xuất hiện lây nhiễm bên ngoài Hồ Bắc và Trung Quốc đại lục. Chúng tôi đang theo dõi liệu một đợt bùng phát nghiêm trọng khác xảy ra tại Hong Kong", ông cảnh báo.

"Không ai có thể dự báo dịch bệnh sẽ diễn biến như thế nào. Niềm hy vọng khả quan nhất của nhân loại là nhanh chóng phát triển vaccine, đồng thời quyết liệt truy vết người nhiễm và điều trị họ với chất lượng tốt nhất", Gostin cho biết.

Lo ngại về tình trạng dịch bệnh vượt khả năng kiểm soát đang lan rộng trên quy mô toàn cầu. Hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp dụng lệnh hạn chế nhập cảnh đối với người từ Trung Quốc.

Tác giả: Đông Phong

Nguồn tin: Zing.vn