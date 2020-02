Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một chú rể điển trai ngồi trên xe hoa đang cầm khăn lau đi những nước mắt bởi khi nhìn thấy gương mặt của cô dâu anh không khỏi thất vọng. Trong khi đó, cô dâu ngồi cạnh thì tỏ vẻ vui mừng, liên tục cười.



Hình ảnh trớ trêu nhưng đầy hài hước này đã khiến nhiều dân mạng không khỏi bật cười.

Tác giả: Hải Vân (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin