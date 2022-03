Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh “bắt tay” xúc tiến, quảng bá du lịch

Toàn cảnh Hội nghị.



Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2022, nhằm giới thiệu đến các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, các đơn vị xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên cả nước về tiềm năng, sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của ba địa phương trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đã mở cửa lại toàn diện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là ba địa phương nằm ở phía bắc vùng bắc Trung Bộ tiếp giáp với nhau qua các quốc lộ: Quốc lộ 1A, đường ven biển quốc gia, đường Hồ Chí Minh, đường sắt quốc gia và đường biển.

Nơi đây có hai sân bay gồm sân bay quốc nội Thọ Xuân (Thanh Hóa) và sân bay quốc tế Vinh (Nghệ An) với các đường bay trong nước đi đến các tỉnh, thành phố, trung tâm du lịch trong cả nước như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Cần Thơ, Phú Quốc, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt. Đây cũng là vùng đất hội tụ đầy đủ, đa dạng nhiều tài nguyên du lịch với đồi núi, trung du, đồng bằng và biển, nhiều hang động, thác nước đẹp, cùng các giá trị di sản văn hóa được kết tinh từ bao đời nay. Đây là điều kiện thuận lợi để tiếp cận điểm đến và gia tăng trải nghiệm nhiều điểm đến hơn cho du khách trong hành trình du lịch của mình.

Tính đến thời điểm hiện nay, ba địa phương đã triển khai mở cửa, phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, bền vững. Công tác tái đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; làm mới, hoàn thiện các sản phẩm du lịch; tuyển dụng, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; kiểm tra, đánh giá chất lượng các dịch vụ và mức độ an toàn đã và đang tiếp tục khẩn trương triển khai. Có thể khẳng định, du lịch Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế bảo đảm tiêu chí an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Tại Hội nghị, ngành du lịch các tỉnh đã giới thiệu các tour liên kết ba địa phương một điểm đến, nhiều trải nghiệm, tiêu biểu là các tour du lịch trải nghiệm các di sản văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng biển; du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái, cộng đồng, mạo hiểm; tour caravan theo đường Hồ Chí Minh nhánh đông và nhánh tây qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các tỉnh cũng giới thiệu các chương trình du lịch hè hấp dẫn trong mùa du lịch hè sắp tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy nhận định: Trong bối cảnh Việt Nam vừa mở cửa lại du lịch trong điều kiện mới, liên kết hợp tác được xác định vẫn là giải pháp hiệu quả giúp khởi động lại các hoạt động du lịch. Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch của ba địa phương được tổ chức hôm nay thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo ba tỉnh đối với hoạt động du lịch.

Thời gian tới, nhằm triển khai hiệu quả các kế hoạch phục hồi, phát triển du lịch giai đoạn mới, Tổng cục Du lịch đề nghị các địa phương, doanh nghiệp cần quan tâm bảo đảm điều kiện an toàn phòng, chống dịch; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, bổ sung nhân lực du lịch, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bản phát triển sản phẩm du lịch mới…

