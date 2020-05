Thả 2 tay khi lái xe, quái xế U50 mở nhạc ầm ĩ rồi "diễn xiếc" trên xe máy

Your browser does not support the video tag.

Cách đây vài giờ, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi đang mở nhạc xập xình rồi "làm xiếc" trên xe máy khiến không ít người bức xúc.

Trong clip, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, không đội mũ bảo hiểm, đang điều khiển chiếc xe máy hiệu Honda Future lưu thông trên đường, tay ôm theo một chiếc loa đang phát nhạc ầm ĩ. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông con liên tục đánh võng trên đường, sau đó nằm ngả người trên yên xe.

Khi được người đi đường hỏi: "Ông già làm tý gì chưa?". Người đàn ông trung niên đáp lại: "Tổ lái chưa là cái gì".

Được biết, clip này được ghi lại trên đoạn đường Đỗ Nhuận - Phạm Văn Đồng (đoạn qua Công viên Hòa Bình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip này nhanh chóng nhận được sự chú ý. Hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra bức xúc trước hành động coi thường luật giao thông, coi thường tính mạng của người đàn ông này. Một số ý kiến cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm trường hợp này.

Liên quan tới sự việc, trao đổi trên tờ VTC News, lãnh đạo Công an phường Xuân Đỉnh và Đội CSGT số 6 Công an TP.Hà Nội cho biết sẽ kiểm tra, xác minh clip trên.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin