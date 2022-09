Tạm đình chỉ công tác 4 chiến sĩ vụ clip công an đánh tới tấp thiếu niên chạy xe máy

Sau khi đuổi kịp hai thiếu niên đi xe máy, hai công an đã nhảy xuống xe chuyên dụng, thay nhau dùng tay, chân, thậm chí dùng nón bảo hiểm đánh người cầm lái… - Ảnh cắt từ clip

Ông đồng thời yêu cầu Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo toàn bộ vụ việc để xử lý nghiêm minh.

Chiều tối cùng ngày, ông Trần Văn Lâu - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết đã chỉ đạo Công an tỉnh xác minh clip công an đánh tới tấp thiếu niên chạy xe máy.

"Tôi yêu cầu trong ngày mai 29-9 phải báo cáo kết quả. Tôi xem clip rất bức xúc. Nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm", ông Lâu nói.

Trước đó, trên mạng xuất hiện đoạn clip dài hơn 5 phút, trong đó có cảnh hai chiến sĩ "áo vàng" và "áo xanh" sau khi đuổi kịp hai thiếu niên đi xe máy đã nhảy xuống xe chuyên dụng, thay nhau dùng tay, chân, thậm chí dùng nón bảo hiểm đánh người cầm lái… Sau đó có thêm một xe chuyên dụng với hai cảnh sát đến.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 15h35 ngày 25-9. Khi đó, lực lượng Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu đang tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Nam Sông Hậu, đoạn khóm Xẻo Me, phường Vĩnh Phước thì phát hiện hai thiếu niên đi xe máy nghi không có giấy phép lái xe.

...

Khi lực lượng ra hiệu dừng, hai thiếu niên không chấp hành mà bỏ chạy nên lực lượng cảnh sát giao thông đuổi theo. Khi đến vựa thu mua tôm thuộc xã Vĩnh Hải, cảnh sát giao thông mới đuổi kịp.

Your browser does not support the video tag.

Video: Công an Sóc Trăng xác minh clip hai chiến sĩ 'áo vàng' và 'áo xanh' đánh tới tấp thiếu niên chạy xe

Hai chiến sĩ hành hung hai thiếu niên được xác định là trung úy N.Q.T. (áo vàng) và đại úy C.M.T. (áo xanh). Hai cán bộ công an tăng cường đến sau là đại úy H.T.A. và thượng úy Đ.T.P., cùng thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu.

Tác giả: KHẮC TÂM

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ