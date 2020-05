‘Soi’ tiến độ 3 dự án trọng điểm tại Hà Tĩnh với tổng đầu tư hơn 2.600 tỷ

Phấn đấu thi công để kịp thông xe kỷ thuật trước tháng 8/2020, dự án cầu Thọ Tườngbắc qua sông La, nối huyện Đức Thọ với tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 70% khối lượng. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, dự án xây dựng cầu Thọ Tường đến nay cơ bản đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thành xong toàn bộ dầm bê tông cốt thép dự ứng lực (24 dầm), hệ thống cọc khoan nhồi và bệ, thân các trụ T2, T3, T4, T5; đang thi công phần xà mũ trụ cầu, nền đường, hệ thống thoát nước và các công trình kỹ thuật trên tuyến đường dẫn. Tổng giá trị xây lắp đến nay đạt khoảng 110 tỷ đồng.

Tiến độ thi công đạt 70%, cầu Thọ Tường đang dần hình thành

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thọ Tường được khởi công xây dựng từ tháng 6/2019 có tổng chiều dài toàn tuyến gần 4 km. Trong đó, chiều dài cầu trên 300 m, rộng 9m; đường kết nối 2 đầu cầu dài gần 3,7 km, có thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với nền đường rộng 9m.

Dự án sử dụng trên 9,65 ha đất, trong đó đất ruộng 7,92 ha, đất ở và đất vườn 1,73ha, thuộc các xã Liên Minh, Đức Tùng và Đức Châu. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào quý II/2020 với tổng kinh phí đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Đây là dự án có vai trò quan trọng trong sự kết nối và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Được biết đơn vị thi công là Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng (gọi tắt là Công ty Vĩnh Hưng).

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tiến độ thi công xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò - Nghệ An và huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh có phần chậm lại nhưng hiện nay chủ đầu tư cùng các nhà thầu, địa phương đang tích cực tập trung cho dự án.

Đến thời điểm này, tiến độ thi công dự án đạt hơn 60%, cơ bản đúng theo kế hoạch. Phần cầu chính 3 nhịp (86+153+86) đã xong hạ bộ cầu, cơ bản xong toàn bộ phần kết cấu hạ bộ cầu dẫn, đúc được 157/240 phiến dầm Super-T, lao lắp 17/34 nhịp, hoàn thiện 6/34 nhịp mặt cầu. Phần tuyến, cơ bản hoàn thành 2,4 km nền đường K95…

Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò, Nghệ An và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh được Bộ GTVT phê duyệt với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 450 tỷ đồng, ngân sách địa phương 500 tỷ đồng (Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỷ đồng). Dự án có tổng chiều dài hơn 5,3km. Phần cầu chính Cửa Hội dài hơn 1,7km, còn lại là phần đường dẫn phía Nghệ An và Hà Tĩnh.

Công trình cầu Cửa Hội hoàn thành hứa hẹn sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Điểm đầu dự án tại Km0+00 nối với đường tỉnh 535 và đường quy hoạch thị xã Cửa Lò thuộc địa phận phường Nghi Hải; điểm cuối dự án khớp nối tuyến đường ven biển do tỉnh Hà Tĩnh thực hiện, cách vị trí nút giao với quốc lộ 8B khoảng 200m, thuộc xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Phần cầu chính Cửa Hội có bề rộng cầu chính 18,5m, bề rộng cầu dẫn 16m. Tĩnh không thông thuyền đáp ứng cho tàu biển có tải trọng đến 2.000 DWT. Phần cầu chính Cửa Hội có bề rộng cầu chính 18,5m, bề rộng cầu dẫn 16m, đáp ứng cho tàu biển có tải trọng đến 2.000 DWT.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10/2020. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh KT-XH, đảm bảo QPAN của khu vực Đông Nam tỉnh Nghệ An và Đông Bắc tỉnh Hà Tĩnh nên yêu cầu cho việc đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình được chủ đầu tư đặt lên hàng đầu.

Như để “bù” cho khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, dự án Nâng cấp, sửa chữa kênh chính Linh Cảm, một trong ba hạng mục nằm trong dự án kênh chính hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) cũng đang được nhà thầu gấp rút, tăng cường công nhân hoạt động hết công suất trên công trường (đoạn qua xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) để đảm bảo tiến độ thi công.

Dự án kênh chính hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) cũng đang được nhà thầu gấp rút thi công đảm bảo tiến độ

Theo đại diện đơn vị thi công cho biết, sau khi hết giãn cách xã hội do dịch COVID-19 đơn vị đã huy động gần như tối đa công nhân, tăng cường máy móc làm cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tới nay, khối lượng công việc đã đạt được 40% và dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh và Bộ NN&PTNT có ý nghĩa rất quan trọng về KT-XH, môi trường, tác động trực tiếp đến 8 huyện phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1, đầu năm 2019, dự án tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 (nâng cấp, sửa chữa kênh chính Linh Cảm; xây dựng mới kênh Hương Sơn và kênh Cầu Động). Dự án có tổng mức đầu tư 1.485,6 tỷ đồng, hiện đã được bố trí 585 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do liên danh nhà thầu Công ty CM Vietnam và Công ty TNHH Hòa Hiệp thi công.

Đẩy nhanh thi công, đảm bảo chất lượng và bàn giao công trình kịp tiến độ là nhiệm vụ rất trọng tâm đối với chủ đầu tư và nhà thầu trên các công trình trọng điểm của tỉnh. Các công trình trọng điểm hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ đề ra góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” của Chính phủ, mà còn sớm mở ra cơ hội liên kết vùng trong phát triển KT-XH cho tỉnh nhà.

Tác giả: V.TUÂN - Q.CHI

Nguồn tin: nhadautu.vn