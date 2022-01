Sau Tết Dương lịch 2022, học sinh những địa phương nào sẽ trở lại trường học trực tiếp?

Hiện tại, TP.HCM có 16 quận, huyện đã báo cáo tình hình dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh), bao gồm quận 3, 5, 6, 7, 8, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, và TP.Thủ Đức.

Học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12 tại TP.HCM sẽ trở lại trường từ ngày 4/1. Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống

Ngoài ra, Sức khoẻ & Đời sống cho biết UBND TP.HCM cũng đã giao sở GD&ĐT thành phố chủ động phối hợp sở Y tế rà soát, tham mưu việc điều chỉnh bộ tiêu chí an toàn đối với cơ sở giáo dục (khi cần thiết); tiếp tục triển khai các hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp phù hợp đối với từng cấp học, bậc học và lĩnh hoạt theo cấp độ dịch.

Hai sở này có trách nhiệm kịp thời tham mưu với UBND thành phố về việc mở rộng dạy học trực tiếp từ sau dịp Tết Nguyên đán 2022 cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 và trẻ mầm non.

Hà Nội

Tại Hà Nội, quận Đống Đa đã được hạ cấp độ dịch từ cấp độ 3 (vùng cam) xuống cấp độ 2 (vùng vàng). Theo đó, học sinh tại quận Đống Đa có thể được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 4/1 tới. Về phân cấp độ dịch toàn thành phố, Hà Nội vẫn đang ở cấp độ 2. Trong đó, 10 quận, huyện ở Hà Nội ghi nhận dịch bệnh ở cấp độ 3 bao gồm: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân, Thanh Trì và Gia Lâm.

Đồng Nai

Hiện tại, Đồng Nai có khoảng 92 trường đã tổ chức dạy - học trực tiếp. Trong đó, khoảng 26.800 học sinh đã đến trường, đạt tỷ lệ 93% học sinh đi học. Sở GD&ĐT Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ vào mức độ dịch trên địa bàn để xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học trở lại, nhất là ở Xuân Lộc, Tân Phú, Long Thành, Vĩnh Cửu và Nhơn Trạch.

Với việc tình hình dịch bệnh trên địa bàn từng bước được kiểm soát, lãnh đạo sở GD&ĐT Đồng Nai đã bàn bạc và thống nhất xin ý kiến UBND tỉnh về dự kiến cho học sinh các cấp đồng loạt đến trường, kể cả cấp mầm non vào tháng 2/2022.

Tại Đồng Nai, UBND TP. Biên Hòa đã có ý kiến về việc lên kế hoạch cho học sinh đi học lại. Theo đó, từ 3/1/2022, thành phố thí điểm cho học sinh lớp 9 tại 2 trường THCS Thống Nhất và THCS Nguyễn Văn Trỗi đi học lại. Sau đó, từ 10/1, cho các khối còn lại tại 2 trường này đến trường; Học sinh khối 12 các trường THPT, khối 9 các trường THCS, khối 5 trường tiểu học và lớp lá các trường mầm non trên địa bàn được đi học lại. Đến 17/1, học sinh các trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non đến trường và học bình thường.

Bình Phước

Bình Phước có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp theo lộ trình tiêm vaccine, để cơ sở giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, từ 3/1/2022, các trường tại tỉnh sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 11 và 12 ở địa bàn có dịch COVID-19 cấp độ 1 và 2.

Tiền Giang

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết từ ngày3/1/2022, các huyện, TP, thị xã trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12. Riêng huyện cù lao Tân Phú Đông sẽ dạy học trực tiếp cho học sinh khối 9, khối 10 và khối 12. Theo đó, học sinh các khối lớp còn lại tại các trường học trong tỉnh tiếp tục học trực tuyến.

Các địa phương thống nhất kế hoạch cho học sinh trở lại trường dựa trên phân loại cấp độ dịch. Ảnh: Lao động

Việc tổ chức học trực tiếp tại Tiền Giang chỉ được thực hiện khi các cơ sở giáo dục đáp ứng đạt mức độ dịch an toàn rất cao, chỉ dạy 1 buổi/ngày, chưa tổ chức các hoạt động tập thể, dạy thêm học thêm, học nội trú, bán trú và mỗi lớp học không quá 24 học sinh.

Sóc Trăng

Sóc Trăng dự kiến học sinh cấp THPT trở lại học trực tiếp từ ngày 4/1. Sau đó, 10/1, học sinh cấp THCS sẽ trở lại trường. Còn học sinh cấp tiểu học và mầm non sẽ được đi học từ 14/2.

Long An

Tại Long An, học sinh tiểu học và mầm non sẽ đi học lại từ 3/1. Trong khi đó, học sinh THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) và THCS đã đến trường từ 6/12 và từ 20/12.

Trà Vinh

Sở GD&ĐT Trà Vinh cho biết việc thí điểm việc dạy, học trực tiếp cho học sinh vùng dịch cấp độ 1, cấp độ 2 ở khối lớp 9 và khối lớp 12 đạt tỷ lệ lần lượt là 78,85% và 90,79%.

Theo đó, những ngày tới, sau khi ổn định việc học tập trực tiếp của học sinh khối 9 và khối 12, Trà Vinh sẽ tiếp tục cho học sinh các khối lớp 7, 8, 10 và 11 đến trường học trực tiếp, dự kiến việc dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp này sẽ bắt đầu từ 5/1.

Cần Thơ

Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ đã tham mưu UBND thành phố về việc đón học sinh trở lại trường học trực tiếp. Theo đó, thời gian dự kiến đón cho việc này là kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2022.

Theo lộ trình trở lại học tập trực tiếp tại trường, trong tuần đầu tiên học sinh lớp 9 và 12 sẽ đến trường. Sau đó, sang tuần thứ 2, học sinh lớp 1, 2, 5 và học sinh còn lại của khối trung học trở lại trường. Và trong tuần thứ 3 sau kỳ nghỉ, tất cả học sinh từ mầm non đến Trung tâm GDTX sẽ đến trường.

Thời lượng học là 1 buổi trực tiếp và buổi còn lại sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của sở, phù hợp với lứa tuổi học sinh và điều kiện thực tế tại đơn vị.

Hưng Yên

Ngày 31/12, Sở GD&ĐT Hưng Yên đã ban hành hướng dẫn thực hiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, sở GD&ĐT Hưng Yên yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở giáo dục mầm non đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, cần xác định đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

