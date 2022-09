Tuấn Hưng hoàn thành các thủ tục cho "Góc ban công" được hoạt động.



Nam ca sĩ cho biết, anh đã làm các thủ tục xin phép cùng những cam kết để đưa chương trình “Góc ban công’’ trở lại như nhiều người mong muốn.

Tuấn Hưng chia sẻ, lần này tất cả cơ quan ban ngành đều tạo điều kiện để anh và các nghệ sĩ mang tiếng hát, niềm vui đến cho khán giả ngày cuối tuần. Để chuẩn bị cho đêm nhạc tại ban công nhà riêng, anh đã thuê nhiều vệ sĩ nhưng phía UBND quận Hoàn Kiếm và công an Hoàn Kiếm cũng sẽ hỗ trợ cùng để việc an ninh cho đêm nhạc được an toàn.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ nhắn tới người hâm mộ, "Góc ban công sẽ tiếp tục sáng đèn vào tối 24/9. Đồng thời không quên gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người yêu mến. Tuấn Hưng cùng ê-kíp cam kết thực hiện đầy đủ phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch.

Được biết, chương trình sẽ có 5 nhân viên bảo vệ và 15 tình nguyện viên điều phối khán giả, tránh sự cố không mong muốn. Ngoài ra, ê-kíp cũng cam kết sẽ dừng chương trình khi được yêu cầu.

Sau nộp phạt, Tuấn Hưng được phép tổ chức liveshow "Góc ban công".

Trước đó, ca sĩ Tuấn Hưng cũng đã từng bị cơ quan chức năng nhắc nhở và xử phạt vì tổ chức liveshow không xin phép. Sau sự việc, anh lên tiếng nhận trách nhiệm sau khi nộp phạt hành chính vì tổ chức liveshow tại ban công không xin phép.

Gần đây, Tuấn Hưng bày tỏ: "Tôi luôn tìm kiếm những phương thức tiếp cận người hâm mộ để luôn làm mới mình và có nhiều cơ hội gần gũi hơn với các bạn.

Tuy nhiên vẫn phải thượng tôn pháp luật. Sau sự việc lần này, tôi tự thấy mình cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ chuẩn bị kỹ tất cả những thủ tục pháp lý cần thiết để Góc ban công được phép hoạt động trở lại hợp pháp. Hoặc tôi sẽ tìm những nơi thuận tiện hơn để có cơ hội gặp gỡ các bạn".

Cùng với niềm vui từ "Góc ban công", ca sĩ Tuấn Hưng vừa được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Quyết định trên được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đưa ra sau khi xét đề nghị của Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội và công văn của ban chấp hành Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội.

Tuấn Hưng bày tỏ sự bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được quyết định. "Đây là niềm tự hào và trân trọng. Tôi muốn được cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp", anh nói.

Tác giả: Vân Vân

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết