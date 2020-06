Sau cuộc gọi "chị ơi, cứu em", bé gái 13 tuổi mất tích: Lộ diện nghi phạm sát hại

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại thôn An Ninh Đông (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, xác nhận đã nhận bàn giao hồ sơ vụ án từ Công an huyện Tuy Hoà để tiếp tục điều tra.

Cơ quan công an cũng đã quyết định tạm giữ hình sự Phạm Kim Phê (SN 2002, trú thôn Hoà Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An) - nghi phạm đã sát hại em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An.

"Nghi phạm khi làm việc với cơ quan công an đã thừa nhận sát hại em H. Phê khai sát hại nạn nhân khi chở về nhà sau buổi đi chơi", Đại tá Nghĩa thông tin.

Trước đó, tối 17/6, H. xin phép gia đình đi từ nhà đến xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) để ăn vặt cùng nhóm bạn 6 người. Khoảng 23h, chị gái nhận được điện thoại của H. Cuộc trao đổi rất ngắn, khi H. hét lên "chị ơi cứu em" trước khi cúp máy.

Gia đình H đã liên tục gọi lại vào số máy của em nhưng điện thoại chỉ đổ chuông chứ không có người bắt máy. Người nhà em H. sau đó đã tìm bạn đi chung để dò hỏi. Tuy nhiên, các em đều cho biết H. chỉ tham gia 1 lúc rồi xin phép về nhà sớm.

Gia đình sau đó đã trình báo cơ quan công an cùng chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên), cho biết trong quá trình tiếp nhận tin báo của gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ án bắt cóc tống tiền nên đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi. Cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm nhiều khả năng là 1 trong những người đi chơi cùng em H.

Khi phát hiện thi thể nạn nhân H., cơ quan điều tra đã đấu tranh với nghi phạm Phê và người này đã thừa nhận hành vi giết người. Phê khai sau khi đi chơi cùng nhóm bạn, đã chở H. về. Tuy nhiên, Phê không đưa bạn về nhà mà chở vào khu vực rừng dương để sát hại.

Đại tá Sương cho biết hiện nghi phạm chưa khai nguyên nhân sát hại nạn nhân.



