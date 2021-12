Sai phạm đất đai, cán bộ huyện ở Nghệ An bị khởi tố

Ngày 9/12, trả lời VTC News, lãnh đạo huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, ông Phạm Dương Khánh, cán bộ Tổ tư vấn Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng UBND huyện Nghi Lộc vừa bị khởi tố do "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.

Trụ sở UBND xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.



Trước đó, tháng 6/2020, sau khi có kết luận Thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ dân tại địa bàn xã Nghi Phong, UBND huyện Nghi Lộc đã kỷ luật nhiều cán bộ liên quan.

Cụ thể, ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong và ông Trương Văn Hạnh, Công chức địa chính xã bị UBND huyện Nghi Lộc kỷ luật cảnh cáo. Kỷ luật khiển trách đối với 2 là cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Lộc là ông Phạm Thành Công và ông Trần Công Thành.

Ngày 4/10/2021, Công an huyện Nghi Lộc khởi tố bị can Nguyễn Đình Hải (SN 1965, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong) và Nguyễn Hồng Đức (SN 1978, công chức địa chính xã Nghi Phong) do sai phạm trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại xã Nghi Phong.



