Rút súng uy hiếp, xé toạc bìa đỏ của người bán đất

Theo tố cáo của bà Trần Thị Thanh Hóa, trú tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An), bà có mua một lô đất của ông Nguyễn Văn Kỳ ở xóm 7A, xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn, diện tích 817,7 m2. Sau đó, bà Quế Thị Thơm, trú tại xóm 7, xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn đồng ý mua lại. Chiều 21/2/2022, hai bên thống nhất đến Văn phòng công chứng LVT tại thị trấn Nghĩa Đàn để làm các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng lô đất.

Khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, thay vì cùng làm thủ tục chuyển nhượng như đã thống nhất, thì bà Quế Thị Thơm lại gọi điện cho bà Bạch Thị Hưng, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cùng một tốp người nữa đến văn phòng công chứng.

Tại đây, khi bà Hóa đưa bìa đỏ cho nhân viên văn phòng công chứng để là thủ tục, thì bà Bạch Thị Hưng giật ngang trên tay. Bà Quế Thị Thơm đứng sát ngay đó lập tức giành lấy bìa đỏ. Thấy vậy, ông Nguyễn Cảnh Sơn, chồng bà Hóa giữ tay bà Thơm hòng lấy lại bìa. Lập tức một người đàn ông xuất hiện, rút súng dí vào người ông Sơn. Khi ông Sơn đang bị người đàn ông khống chế bằng súng thì bà Thơm đã ngang nhiên xé bìa đỏ của bà Hóa trước mặt nhiều người.

Theo bà Trần Thị Thanh Hóa, người đàn ông đó là Hồ Văn Nam, hành nghề luật sư. Sự việc chưa dừng lại ở đó, khi mọi người đi ra đường, thì một lần nữa ông Hồ Văn Nam tiếp tục rút súng và lên đạn.

Từ Clip do bà Hóa cung cấp, chúng tôi thấy người đàn ông mà theo bà Hóa là ông Hồ Văn Nam, đã có thái độ rất hùng hổ, hai lần rút súng, lần sau thì lên đạn, tiếng lách cách nghe rất rõ ràng.

Chúng tôi hỏi bà Hóa, ông Hồ Văn Nam có nghĩa vụ và quyền lợi gì trong việc này? Bà Hóa cho biết, ông Nam nói với mọi người ông ấy được bà Thơm ủy quyền.

Bà Hóa cho rằng, khi bà và gia đình không có hành vi làm phương hại đến thân thể và tài sản của ông Nam, thì ông không được phép rút súng, kể cả ông ấy có giấy phép sử dụng. “Tôi cho rằng, ông Nam rút súng uy hiếp chúng tôi ở văn phòng công chứng là hành vi đe dọa giết người và gây rối trật tự nơi công cộng, cần phải được nghiêm trị”, bà Hóa khẳng định.

Để hiểu rõ hơn về sự việc, chúng tôi đã trao đổi với chị Bùi Thị H., chuyên viên Văn phòng công chứng LVT. Chị H. cho biết: “Khi chị Hóa vừa đưa bìa đỏ cho tôi thì chị Hưng giật lấy, sau đó chị Thơm xé nát bìa đỏ”.

Còn anh Lê Đức Hưng, trú tại Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa thì khẳng định: “Hôm đó tôi đến văn phòng công chứng để thực hiện giao dịch đất đai. Tôi có biết ông Nam. Tôi thấy sau khi một người giật bìa đỏ thì ông Nam rút súng ra và sau đó thì bìa đỏ bị xé”.

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Nguyễn Xuân Thái - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Công an huyện đã nhận được đơn tố cáo của bà Trần Thị Thanh Hóa và đang thụ lý vụ việc. Chúng tôi sẽ có thông báo sau khi có kết quả điều tra, xác minh”.

