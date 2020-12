Rảnh rỗi sinh nông nổi, chàng trai cải tạo lại hồ cá nhưng nhìn điểm nhấn có 1-0-2 thì ai nấy cũng phải sửng sốt

Cá cảnh tuy không có thể chơi đùa, âu yếm chủ nhân như chó, mèo... nhưng ngắm nhìn chúng tung tăng lội cũng có thể giúp giảm căng thẳng và stress đáng kể! Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện xây hoặc mua những bể cá sang trọng, đắt đỏ. Thế nên mới có không ít những bể cá "handmade" dở khóc dở cười.

Mới đây, một thanh niên đã khoe bể cá tự xây ở góc sân đậm chất thôn quê gây ấn tượng mạnh với cư dân mạng.

Hồ cá độc đáo với điểm nhấn có 1-0-2 khiến ai cũng phì cười.

Theo đoạn clip anh chàng chia sẻ, bể cá này khá cũ kĩ và rêu phong, nước cũng không trong lắm. Xung quanh trồng cả cây khoai nước, thả bèo cái và nuôi cá. Tuy không bắt mắt cho lắm nhưng mang đến cho mọi người cảm giác mát mắt và giống y chang ao cá ngoài đời thật.

... Bể cá với điểm nhấn là chiếc... cầu tõm mini khiến dân tình cười nắc nẻ.

Tuy nhiên, điều khiến ai nấy nhìn phát nhớ ngay bể cá này chính là vật dụng bằng tre nứa đặt giữa hồ: chiếc cầu tõm mini (cầu tõm là cây cầu tre bắc qua con mương hay trên một cái ao, hồ để đại tiện).

Anh chàng làm cầu tõm giữa bể cá phải chăng là để cho mèo ngồi???

Thanh niên này cho biết, cầu tõm này là mình vừa chế tạo trong một ngày rảnh rỗi nên sinh nông nổi. Dù không thẩm mỹ cho lắm nhưng độc đáo chẳng ai bì kịp!

Đoạn clip khoe bể cá của anh chàng này đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên Facebook. Ai xem xong cũng chỉ biết bò lăn ra cười và thán phục sự sáng tạo của chủ thớt. Nhiều dân mạng còn tag bạn bè, người thân vào nửa đùa nửa thật: "Về phải làm một bể cá thế này thôi", "Hay thử làm thế này nhỉ?"...