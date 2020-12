Quyền lực và giàu có, những đại gia này còn gì khi "sa cơ"?

Ông Diệp Dũng - Doanh nhân quyền lực đất Sài Thành

Ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Saigon Co.op là cái tên mới nhất trong danh sách những doanh nhân "xộ khám" trong năm 2020.

Ngày 16/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Diệp Dũng (sinh năm 1968), nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op vì liên quan đến việc tăng vốn điều lệ ở Saigon Co.op.

Ông Diệp Dũng bị bắt, khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Ông Diệp Dũng bị bắt để điều tra về những sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op



Ông Diệp Dũng được Thành ủy chỉ định tham gia ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từ cuối tháng 8/2015.

Trước khi chuyển công tác về Saigon Co.op, ông Diệp Dũng là thành ủy viên, Phó Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC). Với khối tài sản cả chục nghìn tỷ đồng cùng hàng chục khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác của HFIC, ông Diệp Dũng là doanh nhân đầy quyền lực ở Sài Gòn. Ông Dũng cũng từng có thời gian làm Phó Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn của HFIC tại HDBank.

Ông Dũng cũng từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Liên quan sai phạm của ông Diệp Dũng, ngày 27/7 Thanh tra TP.HCM đã công bố kết luận thanh tra về các sai phạm tại Saigon Co.op.

Theo đó, Kết luận thanh tra chỉ ra quá trình tăng vốn của Saigon Co.op có sai phạm và sai phạm này thuộc trách nhiệm của HĐQT Liên hiệp, Thành viên Liên hiệp, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân.

Trước khi bị bắt, ông Diệp Dũng đã nộp đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op và được điều về HFIC - nơi ông từng công tác. Sau đó, ông lại được chuyển sang Công ty Xổ số Kiến thiết TPHCM. Mới được hơn 1 tháng thì ông bị bắt.

Đại gia xăng dầu nổi tiếng đất Cảng - Ngô Văn Phát

Hồi tháng 9, dư luận khá rúng động với tin bắt đại gia xăng dầu nổi tiếng đất cảng Hải Phòng - Ngô Văn Phát. Ông Phát bị bắt với cáo buộc có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với giao dịch lên đến 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 8/9, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê ở Tiền Hải, Thái Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Xăng Dầu Phát (Petraco).

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt tạm giam để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn (Ảnh: Tiền Phong)

Là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu Việt Nam, ông Phát nắm trong tay nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với mang lưới rộng khắp cả nước. Ngoài ra, theo giới làm ăn, ông này mới đây còn mở rộng địa bàn kinh doanh ra nhiều tỉnh khác với nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, khai thác mỏ.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực xăng dầu, ông Phát còn là Chủ tịch, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành - một doanh nghiệp có "số má" trong lĩnh vực xây dựng.

Ngoài ra, vị đại gia xăng dầu này còn rất nổi tiếng khi sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, có trị giá hàng trăm tỷ đồng. Đơn cử như nơi ở của ông là căn biệt thự xây cất hoa mỹ, cầu kỳ, tọa lạc trên khu đất rộng cả nghìn m2 nằm trên đường Lê Hồng Phong, con đường đẹp nhất nhì TP Hải Phòng.

Đại gia "dân chơi" nổi tiếng Vũng Tàu - Thiện Soi

Ngày 1/12 vừa qua, Công an thị xã Phú Mỹ đã bắt tạm giam ông Lê Thái Thiện (SN 1965, quê quán tỉnh Nam Định, cư trú tại TX Phú Mỹ) cùng con trai Lê Thái Phong (SN 2000) về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Cơ quan Công an làm việc tại căn biệt thự dát vàng của đại gia "Thiện Soi" vào tối 1/12



Ông Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi) là một đại gia ở Vũng Tàu nổi tiếng là "dân chơi", chuyên sưu tầm nhiều đồ cổ, hàng "độc" có giá trị, đặc biệt là chủ nhân của ngôi biệt thự dát vàng.

Ông Thiện bị bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về những tố cáo liên quan đến việc cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an cũng mở rộng vụ án để xác minh, điều tra thêm về dấu hiệu rửa tiền đối với đại gia này.

Bà Hồ Thị Kim Thoa - "Nữ tướng" bị truy nã đỏ

Trong năm 2020, bà Hồ Thị Kim Thoa là một trong những cái tên khiến báo chí tốn nhiều bút mực nhất. Trước khi bỏ trốn và bị truy nã đỏ, bà Thoa không chỉ là một người phụ nữ quyền lực mà còn là một người phụ nữ giàu có với khối tài sản hàng trăm tỷ đồng.

Trước khi bỏ trốn và bị truy nã đỏ, bà Thoa là một người phụ nữ quyền lực và giàu có với khối tài sản hàng trăm tỷ đồng.

Trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Công Thương năm 2010, bà Thoa là "nữ tướng" của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang khi nắm các vị trí cao nhất tại doanh nghiệp này: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Sau 18 năm gắn bó tại Bóng đèn Điện Quang, năm 2010, bà Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Mặc dù không còn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại Điện Quang nhưng sau khi về làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Thoa vẫn là cổ đông lớn thứ 6 tại doanh nghiệp này và nhận cổ tức hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Đơn cử năm 2016, gia đình bà Thoa nhận khoảng 35,4 tỷ đồng cổ tức tại Điện Quang và riêng cá nhân bà Thoa nhận khoảng 5,1 tỷ đồng (cao hơn rất nhiều so với lương Thứ trưởng).

Cuối tháng 11/2018, bà Thoa thu về khoảng trên 38 tỷ đồng nhờ bán hơn 1,68 triệu cổ phiếu DQC (chiếm 5,4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty này).

Tháng 7/2020, Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Hồ Thị Kim Thoa để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tuy nhiên, bà này đã bỏ trốn, vì thế Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can.

Ngày 2/12, Ban Bí Thư Trung ương Đảng đã khai trừ khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Cùng ngày, Chánh Văn phòng Bộ Công An cũng cho biết, Interpol cũng đã truy nã đỏ đối với bà Thoa.

