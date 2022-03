Quê hương Đại thi hào Nguyễn Du “khởi động” mùa du lịch biển 2022

Xuân Thành biển gọi

Khu du lịch biển Xuân Thành (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) được chọn là điểm “khởi động” cho mùa du lịch biển 2022 của Hà Tĩnh. Ngay từ đầu tháng 3, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp ở khu du lịch biển Xuân Thành đã gấp rút sửa sang, nâng cấp cơ sở vật chất để sẵn sàng đón khách trong bối cảnh mới.

Giải bóng chuyền nữ huyện Nghi Xuân (từ ngày 4-6/3) chào mừng khai trương mùa du lịch biển 2022.



Anh Trần Quốc Thành, hộ kinh doanh tại quảng trường Xuân Thành cho biết, ngay từ đầu tháng 3, gia đình anh đã tập trung nhân lực để dọn dẹp sân bãi, bảo dưỡng, lắp đặt các thiết bị phục vụ trẻ em vui chơi như: Nhà hơi, đu quay, máy bay, ngựa đua... Năm nay, khi có chủ trương mở lại hoạt động du lịch, chúng tôi đã khẩn trương nâng cấp, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị, sẵn sàng phục vụ du khách.

Tại bãi biển Xuân Thành, nhiều quán ăn, nhà hàng cũng đang khẩn trương sửa sang, trang trí lại hàng quán, bổ sung thêm bàn ghế, hệ thống bể chứa hải sản tươi sống.

Trong khi các nhà hàng “bình dân” đang khẩn trương nâng cấp cơ sở vật chất thì tại khu du lịch sinh thái Hoa Nắng – một điểm nghỉ dưỡng cao cấp với 130 phòng bằng Container và 45 biệt thự độc đáo ven biển đã sẵn sàng đón khách.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc điều hành khu du lịch sinh thái Hoa Nắng cho biết, để đảm bảo phục vụ du khách có kỳ nghỉ trọn vẹn, thời gian qua chúng tôi đã gấp rút hoàn thiện hạ tầng, dịch vụ, cảnh quan môi trường. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã chuẩn bị khá nhiều dịch vụ vui chơi giải trí như: lái ca nô, chèo thuyền kayak, cưỡi ngựa, đốt lửa trại...

Đoàn viên thanh niên ở các xã bãi ngang và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn thu gom rác thải, san lấp mặt bằng, vệ sinh toàn bộ Khu du lịch biển Xuân Thành.

...



Trước đó, để chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2022, Huyện đoàn Nghi Xuân đã huy động hơn 200 đoàn viên thanh niên ở các xã bãi ngang: Cổ Đạm, Xuân Thành, Xuân Hải, Xuân Phổ… và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn thu gom rác thải, san lập mặt bằng, vệ sinh toàn bộ Khu du lịch biển Xuân Thành.

Sẵn sàng đón khách về với biển

Ông Bùi Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, huyện Nghi Xuân xác định phục hồi kinh tế với điểm nhấn là du lịch văn hoá, du lịch tâm linh và du lịch biển. Đây là thế mạnh của huyện. Vì vậy, đầu năm 2022, huyện đã chủ động ban hành kế hoạch với nhiều hoạt động để khởi động mùa du lịch biển, bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến tháng 6.

“Khởi động” chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2022 là công tác chuẩn bị làm sạch môi trường biển, rà soát lại hạ tầng du lịch nhà hàng, khách sạn, các cơ sở lưu trú… đã, đang được các đơn vị gấp rút triển khai… Tiếp theo là tổ chức các chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao tại khu vực biển Xuân Thành, như: Giải bóng chuyền bãi biển; nhảy dân vũ; hội trại; diễn trò Sỹ - Nông – Công – Thương – Ngư; trưng bày các gian hàng sản phẩm OCOP; chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai trương du lịch biển.

Anh Trần Quốc Thành chuẩn bị các dịch vụ trò chơi phục vụ du khách...



Đây là các hoạt động nhằm thu hút du khách đến với khu du lịch Xuân Thành. Đồng thời qua đây kết nối các tour, tuyến du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm nông thôn mới của địa phương.

Cùng với đảm bảo hạ tầng du lịch và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, huyện Nghi Xuân cũng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tập trung cao công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn trên biển, phòng chống dịch bệnh COVID-19, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn… Đảm bảo để các hoạt động cũng như du khách đến với Xuân Thành được an toàn tối đa.



Tác giả: Anh Bình

Nguồn tin: doanhnghiepvn.vn