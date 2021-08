Quảng Nam: Về nhà buổi tối, không thấy vợ, người đàn ông tự đâm vào ngực mình

Xã hội

Ngày 30/7, lãnh đạo Công an xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc, một người đàn ông say rượu tự lấy dao đâm vào ngực mình dẫn đến bị thương nguy kịch.