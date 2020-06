Quân đội, Công an bóc gỡ ổ nhóm “bác sĩ online”

Ngày 25/6, nguồn tin Báo Công lý cho biết, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Why Not Việt Nam, thuê địa điểm tạ số 23-25 ngõ 82/355 đường Xuân Đỉnh (Hà Nội) để kinh doanh bán thuốc điều trị bệnh trĩ.

Khi lực lượng chức năng ập vào, ổ nhóm "bác sĩ online" vẫn đang tư vấn bán thuốc cho người bệnh.

Trước đó, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội nhận được tin báo từ Viện Y học cổ truyền Quân đội về việc có một nhóm đối tượng đã mạo danh bác sĩ, lấy danh nghĩa cán bộ Viện Y học cổ truyền Quân đội để bán thuốc không rõ nguồn gốc bằng hình thức chuyển hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Nhóm đối tượng này lập tài khoản facebook, lấy tên “Viện Y học cổ truyền Quân đội – Khoa Ngoại chung; Khoa Tiêu hóa – đặc trị trĩ” cùng với một số tên tuổi của y bác sĩ với mục đích mạo danh uy tín của y bác sĩ và Viện Y học cổ truyền Quân đội để tư vấn bán thuốc. Đến nay, đã có hàng nghìn người mua thuốc của nhóm đối tượng này.

Khi lực lượng chức năng ập vào, toàn bộ nhân viên công ty nói trên vẫn đang tổ chức tư vấn và bán thuốc cho người bệnh.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Mai Thanh Tú, Giám đốc Công ty TNHH Why Not Việt Nam đã thừa nhận hành vi sai trái của mình về việc mạo danh Viện Y học cổ truyền Quân đội để bán thuốc không rõ nguồn gốc.

Theo đó, Tú đã thuê khoảng 60 người, chủ yếu là sinh viên hoặc sinh viên vừa ra trường chưa xin được việc đến làm việc. Đa số những người này chưa hiểu biết pháp luật cũng như ý thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật.

Từ đầu năm 2020 đến nay, bằng thủ đoạn trên, Công ty TNHH Why Not Việt Nam đã thu lời bất chính khoảng 5 tỷ đồng; trong đó, riêng tháng 5/2020 thu lời khoảng 2 tỷ đồng. Các nhân viên bán hàng được hưởng hoa hồng từ 1-7% giá trị mỗi đơn hàng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả: Phong Vân

Nguồn tin: Báo Công Lý