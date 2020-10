Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp gấp trước lúc bão số 9 đổ bộ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu kiểm tra lại một lần nữa tình hình sơ tán, không để bất kỳ người dân nào ở lại khu vực nguy hiểm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Phó Thủ tướng nhấn mạnh dù bão số 9 đã giảm cấp theo dự báo nhưng còn rất mạnh, ảnh hưởng rộng, mưa rất lớn. Các địa phương phải tận dụng tối đa thời gian để bảo vệ tính mạng, tài sản của của người dân, tiếp tục kiêm tra, rà soát các tàu thuyền trên biển, đặc biệt là 42 tàu còn đang ở trong khu vực nguy hiểm; các khu vực neo đậu; “cưỡng chế di dời tất cả những người còn ở trên tàu thuyền tại khu neo đâu, trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản”.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra lại một lần nữa tình hình sơ tán, không để bất kỳ người dân nào ở lại khu vực nguy hiểm, nước ngập sâu, gió giật mạnh. Tất cả những nơi tránh trú bão, đón người dân sơ tán phải kiểm tra, gia cố lại chắc chắn.

Phó Thủ tướng đặc biệt yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó với các sự cố mưa lũ, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Những hồ đập trọng yếu, có nguy cơ sự cố lớn, ảnh hưởng đến hạ du phải được theo dõi chặt chẽ để vận hành an toàn, ứng phó, xử lý kịp thời.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4, Quân khu 5 và các đơn vị đóng chân trên địa bàn có trách nhiệm cùng chuẩn bị lực lượng, vật tư, trang thiết bị chủ động ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

Bộ Quốc phòng, Bộ NN&PTNT bàn kỹ phương án tìm kiếm cứu nạn 2 tàu cá với 26 thuyền viên trên biển. Hiện nay đã có 2 tàu kiểm ngư xuất phát đến khu vực 2 tàu cá đang cần cứu hộ, cứu nạn. “Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Ngay sau cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến kiểm tra công tác sơ tán người dân, đảm bảo an toàn nơi tránh trú bão số 9 tại TP. Đà Nẵng.

Người dân tránh trú bão tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP. Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đến 6 giờ sáng ngày 28/10, tâm bão số 9 cách Đà Nẵng khoảng 300 km, cách Quảng Nam 220 km, cách Quảng Ngãi 190 km, cách Phú Yên 180 km; gió cấp 13, giật cấp 16.

Về gió, dự báo không thay đổi so với hời điểm 23 giờ đêm ngày 27/10. Từ Đà Nẵng đến Bình Định sẽ có gió cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên gió cấp 8-10, giật cấp 12. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai: cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, phía bắc Khánh Hòa có cấp 6-7, giật cấp 10.

Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đo được gió cấp 9, giật cấp 11, đảo Bình Châu có gió cấp 8, giật cấp 9. Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió cấp 7, giật cấp 9. Tại Cù Lao Chàm (Quảng Nam) ghi nhận gió cấp 4, giật cấp

Từ 19 giờ ngày 27/10 đến 4 giờ ngày 28/10, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa 50-150mm, riêng Quảng Ngãi có nơi mưa trên 200mm một số trạm mưa lớn như: Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 253mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 242mm, Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 154mm, Tam Trà (Quảng Nam) 139mm. c) Sóng và nước dâng từ 7,5 – 9,5m vùng biển Đà Nẵng đến Phú Yên. 2. Tình hình tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản: - Đến 06h/28/10, toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Dự báo trong 2 ngày 28 - 29/10, từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa 200-400mm/đợt; khu vực bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt. Từ ngày 28/10 đến 31/10, khu vực phía nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa 500-700mm. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị có mưa 200-400mm.

Các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ngành giao thông tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Các địa phương từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định cấm các phương tiện lưu thông từ tối 27/10. Các công sở, nhà máy, xí nghiệp cho người lao động nghỉ việc ngày 28/10, trừ các lực lượng thực thi nhiệm vụ PCTT.

Hiện các hồ chứa trong 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước trước lũ theo quy định, riêng hồ Đăk Ring trên lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi hiện lớn hơn mực nước cao nhất trước lũ (dự kiến đến chiều 28/10 sẽ đưa về mực nước quy định); Lưu vực sông Hương: Hương Điền: 53,83/58m (Qvề = 653m3/giây, tăng 100m3/giây so với lúc 23h/27/10); Bình Điền: 77,68/85m (Qvề = 756m3/giây, tăng 600m3/giây so với lúc 23h/27/10), Tả Trạch: 36,37/45m (Qvề = 829m3/giây, tăng 400m3/giây so với lúc 23h/27/10), các hồ tiếp tục xả để hạ thấp mực nước; hồ Kẻ Gỗ: 29,14/32,5m.

Hiện nay, các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với bão khẩn cấp và mưa lũ lớn, bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ trên đất liền để xử lý các tình huống; rà soát và triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét.

Lãnh đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục các sự cố đê biển; hệ thống lưới điện, thông tin, ưu tiên cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, y tế,... Tăng cường lực lượng trực ban tại tất cả các cấp để chia sẻ, cập nhật thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

