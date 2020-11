Phát sinh mâu thuẫn, đối tượng nổ súng khiến ba người bị thương

Ngày 15/11, báo Công An TP.HCM đưa tin, Công an huyện Châu Thành cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang khẩn trương xác minh, điều tra vụ nổ súng làm 3 người bị thương tại xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Trước đó khoảng 12h trưa 14/11, một nhóm khoảng 10 người đến nhà anh Đ.N.A (34 tuổi, ngụ ấp Hòa, xã Nhị Bình) để tìm chị L.T.K.V (31 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành).

Xích mích với anh A., nhóm này liền rút súng ra bắn. Đạn bắn ra khiến chủ nhà và hai người khác là P.V.N.T (33 tuổi) với N.T.H (41 tuổi) bị thương.

...

Sau khi nổ súng, nhóm người lạ mặt rời khỏi hiện trường. Ba người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ 5 vỏ đạn cao su. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, vụ việc bắt nguồn từ việc gia đình V. không đồng ý cho chị này chung sống với A..

Một người thân của V. đã nhờ nhóm người trên đến khuyên chị này quay về. Sau đó, vụ nổ súng xảy ra.

Tác giả: Han (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn