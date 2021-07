Phát hiện súng, ma túy trong nhà của gã mang tiền án giết người

Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Đỗ Tiến Dũng (43 tuổi, ở phường Phúc La, quận Hà Đông), Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông), và Nguyễn Thị Thu Trang (ở phường Quang Trung, quận Hà Đông) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Ly (28 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) bị tạm giữ, điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Trần Đình Đông (34 tuổi, ở quận Hà Đông) bị công an tạm giữ để làm rõ các hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan công an, sáng 14/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Phúc La kiểm tra hành chính ngôi nhà ở ngõ 9A Yên Phúc, phường Phúc La.

Tang vật cảnh sát thu giữ tại nhà Đông. Ảnh: Công an Hà Nội.

...



Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang Dũng (chủ nhà), Tuấn, Ly và Đông đang sử dụng trái phép chất ma túy. Ở hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 bộ tẩu hút tự tạo có dính ma túy và một khẩu súng tự chế.

Tại trụ sở công an, các nghi phạm khai nhận Ly là người mang ma túy đến nhà Dũng để tụ tập sử dụng. Sau đó, khi hết chất kích thích, Đông đã gọi Trang để mang thêm ma túy đến.

Khám xét khẩn cấp ngôi nhà của Dũng, cảnh sát phát hiện thêm 4 túi nylon chứa hơn 25 gr ma túy, 2 khẩu súng dạng bút cùng 25 viên đạn. Tiếp tục khám xét nhà của Đông ở phường Hà Cầu, công an thu giữ được một cân điện tử dính ma túy, 7 túi nylon chứa hơn 18 gr các loại ma túy, một túi nylon đựng 21 viên nén ma túy, một khẩu súng quân dụng có 11 viên đạn, một khẩu súng ổ quay có 46 viên đạn.

Theo nhà chức trách, Dũng có 2 tiền án tội Cố ý gây thương tích và Giết người, Đông có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích và một tiền sự về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Trang có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn