Phẫn nộ nữ sinh mồ côi lớp 10 bị nhóm người đánh đập hội đồng

Dư luận Hà Tĩnh đang xôn xao, khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm phụ nữ khoảng 4 người lao vào đánh đập dã man. Khung cảnh được cho là tại một dãy phòng trọ ở TP Hà Tĩnh.

Trong clip, nhóm 4 người phụ nữ đã dùng tay tát vào mặt, lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu, dùng chân đạp liên tiếp vào vùng mặt nạn nhân. Sau sự việc, nữ sinh này phải nhập viện điều trị.

Tìm hiểu của PV báo Bảo vệ pháp luật, nữ sinh bị đánh là em D.T.M.T (SN 2003, học sinh lớp 10A8, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh).

Người nhà em T cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 1/11. Sau giờ tan học buổi sáng, T. bị nhóm khoảng 4 người đưa từ cổng trường đến dãy nhà trọ tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Tại đây, nhóm 4 người này lao vào cùng đánh T.

Chị gái của T bức xúc: “T. mồ côi bố mẹ từ sớm. Em ấy vốn thiệt thòi và đáng thương. Tôi lấy chồng rồi đưa em gái về xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà chăm sóc và học hành. Tôi rất bức xúc vì sự việc nhóm nữ sinh đánh khiến em T. đến nay chưa thể đi học lại và đang nằm viện điều trị”.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, ông Cao Thành Lê cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc em T. bị đánh: “Nguyên nhân sơ bộ do xích mích, mâu thuẫn trên mạng xã hội nên T. bị nhóm người đánh, trong đó có một nữ sinh tham gia đánh T. là học sinh của trường. Sự việc xảy ra ngoài phạm vi trường, tại xóm trọ ở địa bàn Thạch Quý. Hiện Công an phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ”.

Cũng theo ông Cao Thành Lê, nhà trường đã mời phụ huynh, học sinh đến làm bản tường trình: “Các thầy cô đã tổ chức xuống viện thăm hỏi sức khỏe em T. Hiện em chưa trở lại lớp để đi học. Sau khi có hồ sơ từ công an, nhà trường sẽ xin hồ sơ đầy đủ sẽ về họp hội đồng kỷ luật tại trường”.

Clip vụ việc:

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: Báo BVPL