Phạm nhân mượn điện thoại gọi tố cáo, 9 công an huyện bị kỷ luật

Ngày 26/1, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Công an tỉnh Bình Định vừa công bố các quyết định kỷ luật đối với 9 cán bộ công an huyện Vân Canh do thiếu trách nhiệm, chưa thực hiện đúng trách nhiệm khi thi hành công vụ.

Trong đó, một Phó Trưởng Công an huyện Vân Canh bị kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Theo thông tin ban đầu, các quyết định kỷ luật trên có liên quan đến một số hoạt động tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh.

Cụ thể, trong quá trình ở tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh, một phạm nhân bị tạm giữ đã mượn điện thoại của cán bộ công an công tác tại đây với lý do gọi về gặp người thân. Tuy nhiên, phạm nhân này đã gọi cho lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định tố cáo các sai phạm tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Bá Thành - Bí thư Huyện ủy Vân Canh - xác nhận có vụ việc và biết thêm, hiện Thường trực Huyện ủy Vân Canh đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra huyện này vào cuộc theo dõi vụ việc để có hình thức xử lý.

"Chúng tôi đang chỉ đạo đơn vị chức năng theo dõi vụ việc. Trường hợp này thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ để xử lý về mặt ngành công an trước, còn chính quyền xử lý sau", Bí thư huyện Vân Canh cho hay.

