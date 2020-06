Phá vỡ mọi kịch bản, hàng không Việt Nam phục hồi ngoạn mục!

Những bất ngờ vượt dự báo

Ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - cho PV Dân trí biết: Giai đoạn cao điểm của dịch Covid-19 tại Việt Nam là tháng 2, tháng 3/2020, đường bay quốc tế đóng cửa, hoạt động vận tải trong nước tê liệt, các hãng ngừng bay, máy bay “đắp chiếu”, dòng tiền cạn kiệt…

“Đây là giai đoạn khó khăn, tồi tệ nhất, hàng không Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng lớn chưa từng có trong lịch sử” - ông Thắng bày tỏ nỗi ám ảnh về dịch Covid-19 và cho hay: “Mọi kịch bản được xây dựng đều bị phá sản và chúng tôi đã không thể dự báo được sản lượng khai thác hay mức tăng trưởng của năm 2020”.

Vào thời điểm đầu tháng 5/2020 - khoảng nửa tháng sau khi dỡ bỏ giãn cách toàn xã hội, đánh giá về sự phục hồi của thị trường, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho rằng: “Khả năng phải giữa năm 2021 thị trường nội địa sẽ khôi phục được bằng 2019. Với thị trường quốc tế, nhanh nhất cũng phải tới hết năm 2021 mới có thể phục hồi”.

Các hãng hàng không tăng mạnh tần suất khai thác

Tuy nhiên, sau 2 tháng hoạt động vận tải bằng đường hàng không được khôi phục trên toàn mạng nội địa, trao đổi với PV Dân trí, Cục trưởng Đinh Việt Thắng bày tỏ sự ngỡ ngàng khi một lần nữa kịch bản tăng trưởng hàng không lại bị phá vỡ, nhưng “vỡ” do hoạt động đi lại tăng cao đột biến.

“Chúng tôi vẫn tính toán rằng phải tới cuối năm 2021 thì thị trường nội địa mới có khả năng phục hồi, nhưng đến nay mọi việc đang diễn ra theo chiều ngược lại. Tần suất khai thác của các hãng hàng không tăng cao, các chuyến bay nội địa luôn lấp đầy khách, đặc biệt là trên đường bay trục và đường bay tới điểm du lịch khách tăng cao đột biến. Diễn biến thị trường này đã chứng tỏ thị trường hàng không nội địa Việt Nam đã phục hồi hoàn toàn” - ông Thắng thông tin.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội (HKQT), hiện nay sản lượng vận chuyển hành khách nội địa đã phục hồi hoàn toàn, tương đương với thời điểm trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, nhu cầu đi nghỉ mát, đi du lịch của người dân tăng cao hưởng ứng các chương trình kích cầu du lịch của chính phủ và các hãng hàng không, kéo theo có những ngày, tại một số khung giờ, sản lượng bay tại Cảng HKQT Nội Bài tăng đột biến.

Trung bình hàng ngày có khoảng 400 - 450 lượt chuyến (L/C) qua Cảng với hơn 60.000 khách. Căn cứ Kế hoạch bay của các hãng hàng không trong nước, sản lượng bay nội địa giai đoạn cuối tháng 6 đến tháng 7/2020 dự kiến tăng 20% so với thường lệ trong mùa du lịch hè năm 2020.

Khách phải đến sân bay trước 2 tiếng

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, Cảng HKQT Nội Bài đã tối ưu hóa hạ tầng trang thiết bị như đảm bảo đủ số lượng quầy làm thủ tục check-in cho các hãng hàng không; mở tối đa hệ thống máy soi tại các cửa soi chiếu an ninh; phối hợp với hãng hàng không tăng cường lực lượng hỗ trợ và hướng dẫn hành khách tại khu vực quầy check-in; phối hợp với các công ty phục vụ mặt đất để rà soát khách cuối giờ và hướng dẫn các khách đi theo đoàn phải vào kiểm tra an ninh ngay sau khi hoàn thành thủ tục hàng không.

Hành khách làm thủ tục đi máy bay tại nhà ga quốc nội T1 - Nội Bài

Để tránh tình trạng ùn tắc giao thông, phục vụ tốt công tác đón, tiễn khách tại Nhà ga hành khách T1, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã bố trí lực lượng nhân viên an ninh cơ động, nhân viên an ninh kiểm soát phối hợp với lực lượng công an thuộc Đồn Công an Nội Bài tham gia điều tiết hướng dẫn giao thông; mở hết các làn thu phí cho phương tiện đi vào sân đỗ P1, P2.

Hệ thống xe tuyến nội bộ các doanh nghiệp tại Cảng và các doanh nghiệp nhượng quyền taxi đều thực hiện điều chỉnh các điểm đón trả cán bộ công nhân, không đón trả trước các khu vực Nhà ga hành khách T1.

Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo hành khách tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, chủ động có mặt sớm để làm thủ tục hàng không, ít nhất trước 2 tiếng đối với khách chưa làm thủ tục check-in tại nhà, trước 1 tiếng đối với khách đã làm thủ tục check-in trước.

Đối với các khách đi theo đoàn, những khách đã làm thủ tục check-in tại nhà, kiosk check-in, Cảng HKQT Nội Bài đề nghị nhanh chóng xếp hàng làm thủ tục an ninh để tránh ùn tắc, đặc biệt vào các ngày cuối tuần và 3 khung giờ cao điểm trong ngày (6-8h sáng; 12-14h chiều; 16 - 18h tối). Quầy thủ tục đóng cửa 40 phút trước giờ khởi hành, cửa ra máy bay đóng cửa 15 phút trước giờ khởi hành.

Tác giả: Châu Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Dân Trí