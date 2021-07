Nửa năm, hơn 3.000 người chết vì tai nạn giao thông

(Ảnh minh họa)

Ngày 3/7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2021, Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các công tác phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các đợt cao điểm, tổng kiểm soát phương tiện trên toàn quốc và nhiều đợt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn sau khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Tăng cường nắm tình hình, xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống đua xe trái phép và ùn tắc giao thông phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, từng thời điểm. Do đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc đã những chuyển biến mạnh mẽ, tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba tiêu chí.

Theo đó, từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/6/2021, toàn quốc xảy ra 6.340 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.192 người, bị thương 4.475 người; so với cùng kỳ năm 2020, giảm 580 vụ (-8,38%), giảm 90 người chết (-2,74%), giảm 570 người bị thương (-11,29%). Nguyên nhân tai nạn giao thông chủ yếu là: chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt sai quy định, không đi đúng phần đường làn đường…

Bên cạnh đó, tình trạng chống lại Cảnh sát giao thông khi thi hành nhiệm vụ vẫn diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, các đối tượng vi phạm hết sức manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật, đặc biệt trong những ngày gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ lái xe dương tính với ma túy khi bị kiểm tra đã chống đối quyết liệt, bỏ chạy trên đoạn đường dài, chèn ép xe cảnh sát, gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy (Bình Dương, Bạc Liêu, Sóc Trăng). Sáu tháng đầu năm 2021, toàn quốc xảy ra 30 vụ, làm bảy đồng chí bị thương, bắt giữ 36 đối tượng.

Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương cũng đã trực tiếp, và phối hợp lực lượng chức năng phát hiện 435 vụ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ 2.470 đối tượng; tạm giữ 2.207 phương tiện. Trong đó, đã khởi tố 06 vụ, 54 đối tượng (hai vụ tổ chức đua xe trái phép, 16 đối tượng; ba vụ gây rối trật tự công cộng, 37 đối tượng; một vụ chống người thi hành công vụ, một đối tượng ); xử lý hành chính 429 vụ với 2.416 đối tượng.

