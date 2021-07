Nửa đêm đi ăn gặp 3 người đàn ông mời rượu, cô gái gục chết ngay trên bàn nhậu vài tiếng sau đó, video ghi lại sự việc gây bất bình

Ngày 13/7 vừa qua, Tòa án thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã mở phiên tòa xét xử vụ án cô gái tử vong sau khi uống rượu cùng 3 thanh niên lạ mặt ở quán thịt nướng từng gây chú ý nước này hồi năm ngoái.

Vào ngày 10/5/2020, khi đã gần 2 giờ sáng, cô gái tên Tiểu Đào đã đến quán thịt nướng quen thuộc để ăn và uống rượu một mình. Một lúc sau, có 3 thanh niên đã đến bắt chuyện làm quen rồi mời cô nhậu cùng. 3 người này tên là A Trung, Tiểu Dũng và A Khôn (tên nhân vật đều đã được thay đổi).

Camera quán ăn ghi lại toàn bộ sự việc đau lòng



Cả 4 người đã nói chuyện và uống rượu rất sôi nổi. Nhận thấy khách quen đã ngà ngà say, lại là phụ nữ một thân một mình ngồi với nhiều đàn ông lạ, chủ quán thịt nướng tên Đại Quân đã đến khuyên Tiểu Đào bớt uống lại và ra về nhưng bị cô phản đối gay gắt.

Vào khoảng 3 giờ sáng hơn, Tiểu Đào đã rất say, không còn tỉnh táo và có nhiều hành động lạ. Tuy nhiên 3 người đàn ông vẫn nhất quyết ép cô uống tiếp. Đến khi cô gái trẻ đã quá say và gục hẳn xuống bàn, thay vì giúp đỡ hay đưa cô về nhà, mấy thanh niên này lại định thản nhiên bỏ về. Tiểu Dũng là người đầu tiên đứng lên ra về trước.

Cô gái trẻ say mèm và gục đầu xuống bàn

Thấy tình trạng của cô không ổn, chủ quán đã đến xem và xảy ra tranh cãi với A Khôn và A Trung. Cuối cùng, A Trung cũng bỏ đi, chỉ còn lại 1 người trong đám là A Khôn. Đúng lúc này, Tiểu Đào lên cơn co giật rất mạnh, trình trạng không hề ổn. Thế nhưng thay vì ngay lập tức gọi cấp cứu hay giúp đỡ Tiểu Đào, chủ quán Đại Quân và A Khôn lại... đứng cãi nhau tiếp, đùn đẩy trách nhiệm. Ngay cả những người khác có mặt lúc đó cũng không ra tay giúp cô gái dù Tiểu Đào có biểu hiện cần cấp cứu ngay lập tức.

Sau màn đùn đẩy trách nhiệm kéo dài 5 phút, A Khôn mới chịu rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Thế nhưng lúc ấy đã là quá muộn. Khi lực lượng cấp cứu đến hiện trường vào 4 giờ 26 phút, Tiểu Đào đã chết lâm sàng. Một lát sau, cô bị tuyên bố tử vong do ngộ độc rượu cấp tính.

...

Cuối cùng, chỉ có 1 người ở lại và cũng không muốn giúp đỡ cô

Tổng cộng, Tiểu Đào đã trải qua 35 phút có biểu hiện bất thường rõ rệt như co giật, sùi bọt mép, bất tỉnh và thậm chí xin cầu cứu nhưng tuyệt nhiên trong cả quán không một ai có hành động thiết thực để cứu giúp. Thái độ thờ ơ, thiếu tính người của tất cả người có mặt khiến dư luận lên tiếng bất bình thay cho cô gái. Vụ việc này cũng là một lời cảnh báo bất kỳ ai, nhất là phụ nữ cũng nên có ý thức bảo vệ bản thân, không quá chén và cũng không ép rượu người khác.

Gia đình cô gái xấu số đã bức xúc và đâm đơn kiện đối với A Trung, Tiểu Dũng, A Khôn và chủ quán Đại Quân với mức yêu cầu bồi thường là 1,98 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỉ đồng). Họ cho rằng Tiểu Đào đã bị "giết gián tiếp" bởi sự thờ ơ của người khác, những người hoàn toàn có khả năng cứu mạng sống của cô nếu hành động kịp thời. Đồng thời, hành động ép rượu của 3 người đàn ông cũng góp phần không nhỏ gây ra cái chết của cô.

Trong quán ăn đêm có không ít người, nhưng không một ai cứu giúp cô gái trẻ



Trong phiên tòa ngày 13/7, tòa án đã đưa ra phán quyết cho vụ việc để xác định những kẻ thờ ơ có phải bồi thương cho gia đình nạn nhân hay không. Thẩm phán cho biết vì Tiểu Đào là một người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có nghĩa vụ thận trọng trong việc tự bảo vệ an toàn và tự kiềm chế bản thân nên trước hết, phần lớn cái chết của cô vẫn là do lỗi của chính mình. Tuy nhiên, 4 người đàn ông trong vụ việc cũng có lỗi "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Tòa quyết định mức bồi thường hợp lý cho gia đình nạn nhân là khoảng 1,9 triệu tệ (khoảng 6,7 tỉ đồng), trong đó 80% quy về chính bản thân nạn nhân. Còn lại 20% chia cho Tiểu Dũng chịu 8% và A Khôn 12%, những người còn lại không bị quy trách nhiệm.

Nguồn: QQ

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn