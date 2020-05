Nữ Trung tướng đầu tiên của lực lượng Công an nghỉ hưu

Bộ Công an chiều ngày 5-5 đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc;

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp

Đồng thời Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp (tên thường gọi thân mật là Sáu Đẹp), sinh năm 1960, là nữ Trung tướng đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân và là người phụ nữ thứ hai của lực lượng Công an được phong hàm thiếu tướng sau bà Bùi Tuyết Minh.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; là tiến sĩ luật.

Bà tham gia lực lượng Công an từ rất sớm, làm chiến sĩ trinh sát. Cả cuộc đời công tác của bà là phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, giữ các cương vị khác nhau tại Công an TP Cần Thơ, cương vị cao nhất là Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ; tham gia và chỉ đạo điều tra phá nhiều vụ án về kinh tế, tham nhũng.

Năm 2007, khi đang là Thượng tá, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, bà được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ khi cơ quan này được thành lập.

Bà được phong cấp bậc hàm Thiếu tướng vào tháng 12-2013. Tháng 5-2018 được điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an. Bà được phong cấp bậc hàm Trung tướng tháng 11-2018 và là người phụ nữ đầu tiên trong lực lượng Công an nhân dân được phong quân hàm Trung tướng.

Tác giả: B.T.V

Nguồn tin: Báo Người Lao Động