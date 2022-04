Nữ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát lừa đảo nhiều đại gia lấy hơn 650 tỷ đồng

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với Phùng Thị Nghệ (SN 1986, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, năm 2021, Công an TP.HCM nhận được đơn tố giác của nhiều người tố cáo Nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng. Trong số những người tố cáo có nhiều người là đại gia có tiếng.

Phùng Thị Nghệ tại cơ quan công an

...



Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an xác định Phùng Thị Nghệ có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho nhiều người đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của những người này.

Theo điều tra, Nghệ kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu. Thời gian này, Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn. Thậm chí, Nghệ đưa các nạn nhân về nhà, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 giới thiệu có cả nhiều siêu xe và đi du lịch.

Sau đó, Nghệ còn kêu gọi những người này góp vốn thành lập ngân hàng để tiếp tục dụ góp vốn với số tiền nhiều hơn. Công an đề nghị ai là nạn nhân của bị can Nghệ tới Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10 cung cấp hồ sơ phục vụ việc điều tra.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn