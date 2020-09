Nóng: Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h chiều nay

Theo Bộ Công Thương, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế của các nước theo đó tác động đến nhu cầu sử dụng nhiên liệu, năng lượng. Giá xăng dầu trong 15 ngày vừa qua đã có sự điều chỉnh tăng giảm đan xen, xu hướng chung là giảm nhẹ.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11/9/2020, cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 45,963 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,64 USD/thùng, tương đương giảm 3,43% so với kỳ trước); 47,228 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,57 USD/thùng, tương đương giảm 3,22% so với kỳ trước); 45,187 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 2,77 USD/thùng, tương đương giảm 5,78% so với kỳ trước); 40,038 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,35 USD/thùng, tương đương giảm 7,72% so với kỳ trước); 262,352 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 8,83 USD/tấn, tương đương giảm 3,25% so với kỳ trước).

Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h chiều nay. Ảnh Nam Dương.

Với thị trường xăng dầu trong nước, trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế đang phục hồi, hạn chế mức tăng và giữ ổn định giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (453 đồng/lít/kg -1.295 đồng/lít/kg đối với các loại xăng dầu). Kỳ điều hành lần này, mặc dù giá xăng dầu thành phẩm thế giới giảm nhẹ so với kỳ trước nhưng nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá một số loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành, cụ thể: xăng E5RON92 tăng 957 đồng/lít, xăng RON95 tăng 370 đồng/lít, dầu mazut tăng 110 đồng/kg.

Để bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới, tiếp tục hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 và dầu mazut, tiếp tục chi Quỹ BOG ở mức cao đối với các loại xăng và dầu mazut để giảm giá bán lẻ đối với các loại xăng dầu.

Việc điều hành giá xăng dầu cũng góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2020, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Sau khi thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Quốc hội và Chính phủ, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu, cụ thể: không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 và dầu mazut; trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 350 đồng/kg; dầu diesel và dầu hỏa không chi.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 14.266 đồng/lít (giảm 143 đồng/lít so với giá hiện hành); Xăng RON95-III: không cao hơn 14.984 đồng/lít (giảm 130 đồng/lít); Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.518 đồng/lít (giảm 443 đồng/lít); Dầu hỏa: không cao hơn 9.593 đồng/lít (giảm 532 đồng/lít); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.943 đồng/kg (giảm 240 đồng/kg).

Tác giả: Nam Dương

Nguồn tin: vietq.vn