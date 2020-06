Nóng: Phát hiện thi thể cô bé 13 tuổi sau 4 ngày mất tích bí ẩn

Người Lao Động đưa tin, trưa 21/6, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên cho biết đã tìm thấy thi thể em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, quê xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vào sáng cùng ngày. H. chính là cô bé mất tích cách đây 4 ngày. Theo đó, thi thể em H. được tìm thấy ở gần các quán ăn bên cầu An Hải, thuộc xã An Hải, huyện Tuy An.

Nguồn tin trên PLO, theo ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên công an đang tiến hành điều tra.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi mất tích.

Trước đó, tối ngày 17/6, H. xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn 4 nam và 2 nữ. Khoảng 23h, chị của H. nhận được cuộc gọi kêu cứu với nội dung: "Chị ơi, cứu em" từ số điện thoại của H., rồi cúp máy.

Gia đình H. đã tiến hành tìm kiếm cháu bé. Khi gặp một số người bạn đi cùng với H. vào buổi tối hôm đó, các em cho biết nhóm đã về từ sớm. Khi về, H. không đi cùng nhóm mà đi một mình. Gia đình H. nhanh chóng báo chính quyền và công an hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy.

