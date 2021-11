Nóng: Hương Giang chính thức trở lại showbiz, ngồi chung mâm với 2 chị đại Xuân Lan - Hà Anh!

Sau thành công của Đại Sứ Hoàn Mỹ, Hương Giang có một khoảng thời gian đóng băng hoạt động. Tuy nhiên, mới đây, cô đã chính thức tái xuất cùng 1 show thực tế hoàn toàn mới.

Khi tên gọi của show lần đầu được tung ra - The Next G, nhiều người tưởng chữ "G" sẽ là... Giang, Girl, Generation... Nhưng không, tên đầy đủ của chương trình chính là The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ. Cuộc thi có tiêu chí: "Chỉ cần bạn cảm nhận mình có tố chất của một quý ông, hãy đến với The Next Gentleman".

Cơ hội tham gia cuộc thi còn mở rộng cho những bạn trong cộng đồng LGBTQ, và cụ thể ở đây là các bạn chuyển giới nam (trans guy), song tính nam (bisexual man), và bất cứ ai cảm thấy mình có phẩm chất gentleman!

Đặc biệt, đúng như lời đồn, bộ ba cầm trịch show thực tế này chính là Hương Giang - Xuân Lan - Hà Anh. Việc mời được 2 chị đại làng mẫu tham gia cùng mình, bản thân Hương Giang cũng cảm thấy "áp lực" mà ca thán như sau:

Hương Giang cũng tự thấy áp lực